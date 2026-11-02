Vietnam se consolida como destino atractivo para los inversores surcoreanos

Hanoi (VNA) - Corea del Sur es actualmente el mayor inversor extranjero en Vietnam, con 10.598 proyectos y un capital registrado de aproximadamente 103 mil millones de dólares, según fuentes oficiales.



En Dong Nai, las empresas surcoreanas también encabezan la lista de inversores extranjeros, con 469 proyectos vigentes y un capital registrado cercano a 8,4 mil millones de dólares, entre un total de 2.304 proyectos de inversión extranjera en la ciudad, cuyo capital supera los 47,1 mil millones de dólares. Numerosos grupos surcoreanos llevan décadas operando en la localidad y continúan ampliando sus actividades productivas y comerciales, así como sus inversiones.



La sociedad anónima TKG Taekwang Vina, ubicada en el Parque Industrial de Bien Hoa 2, es una empresa de capital 100% surcoreano que emplea a más de 34.000 trabajadores. Presente en Dong Nai desde 1994, se dedica a la fabricación de calzado para la exportación y ha extendido sus operaciones a otras localidades como Dong Thap, Can Tho y Tay Ninh.



Según Dinh Sy Phuc, director administrativo de la empresa, las autoridades locales han brindado apoyo para resolver oportunamente las dificultades y facilitar las actividades productivas y comerciales, así como mejorar los ingresos de los trabajadores. Gracias a ello, la compañía ha mantenido su crecimiento, cumplido sus obligaciones tributarias y destinado alrededor de 500 mil millones de dongs (19,2 millones de dólares) de sus beneficios a actividades de bienestar social.



Otro importante inversor es el grupo Hyosung, con un capital de 2,2 mil millones de dólares en Dong Nai. Sus principales actividades abarcan la producción de materiales de cuero, neumáticos, fibras industriales y airbags para automóviles.



Bae In Han, director general de Hyosung Dong Nai, señaló que el acompañamiento de las autoridades ha permitido resolver dificultades y mantener la estabilidad de las operaciones. La empresa prevé ampliar sus inversiones en nuevos sectores en la localidad.



A mediados de octubre de 2026, el Comité Popular de Dong Nai organizó un diálogo con empresas surcoreanas para escuchar sus propuestas y buscar soluciones a los obstáculos existentes.



Nguyen Thi Hoang, vicepresidenta del Comité Popular municipal, afirmó que las opiniones y experiencias de las empresas contribuirán a mejorar el entorno de inversión y negocios.



Vo Tan Duc, subsecretario del Comité del Partido de Dong Nai, afirmó que las empresas surcoreanas han contribuido significativamente al crecimiento económico, la creación de empleo, la transferencia de tecnología, el fortalecimiento de la capacidad productiva y la integración internacional.



La ciudad continuará mejorando el entorno de inversión, intensificando el diálogo y coordinando la solución de las dificultades de las empresas.



Por su parte, Lee Miyon, embajadora de Corea del Sur en Vietnam, indicó que las empresas de su país comenzaron a invertir en Dong Nai desde los primeros años posteriores al establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.



Sus actividades generan empleo para más de 170 mil trabajadores y contribuyen tanto al desarrollo económico local como a los vínculos económicos bilaterales. La diplomática expresó su deseo de que las compañías surcoreanas sigan ampliando sus inversiones y promoviendo el desarrollo compartido.



En el Encuentro con Corea del Sur 2026, celebrado en Dong Nai, Ngo Le Van, viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, informó que Corea del Sur es actualmente el tercer mayor socio comercial del país indochino.



El intercambio comercial bilateral alcanzó los 82 mil millones de dólares durante los primeros ocho meses de 2026, la cifra más alta registrada para ese período. Este resultado sienta las bases para superar por primera vez los 100 mil millones de dólares en todo el año y alcanzar los 150 mil millones en 2030.



Según Le Van, los debates del evento se centraron en impulsar el comercio y la inversión, desarrollar recursos humanos altamente cualificados en la era digital y promover la ciencia, la tecnología y las industrias culturales en favor de un crecimiento verde, sostenible e inclusivo.



El encuentro contribuye a promover la imagen de una Dong Nai dinámica y abierta, además de ampliar las conexiones y generar nuevas oportunidades de cooperación entre las empresas surcoreanas y las localidades vietnamitas./.

VNA