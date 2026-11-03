Economía

Vietnam alcanza en diez meses su mayor captación de IED desde 2009

Vietnam captó 54.850 millones de dólares de inversión extranjera registrada entre enero y octubre de 2026, un 74% más interanual y el nivel más alto desde 2009.

Trabajadores elaboran productos en la fábrica de confección Spectre 2 Hung Yen, del grupo danés Spectre, ubicada en el Parque Industrial Song Tra, provincia de Hung Yen. (Foto: VNA)
Trabajadores elaboran productos en la fábrica de confección Spectre 2 Hung Yen, del grupo danés Spectre, ubicada en el Parque Industrial Song Tra, provincia de Hung Yen. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam captó 54,85 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) registrada entre enero y octubre de 2026, un 74% más que en el mismo período del año anterior y el nivel más alto desde 2009, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas.

Esta cifra comprende el capital registrado de nuevos proyectos, las ampliaciones de inversiones existentes y las aportaciones de capital y compras de acciones por parte de inversores extranjeros.

En los diez primeros meses se autorizaron 3.478 nuevos proyectos, con un capital registrado de 30,73 mil millones de dólares. El número de proyectos aumentó un 4,7% interanual, mientras que el capital fue 2,2 veces superior al del mismo período de 2025. La industria manufacturera y de procesamiento concentró 14,61 mil millones de dólares (47,5%), seguida del transporte y almacenamiento, con 5,15 mil millones (16,7%).

Por otra parte, 1.079 proyectos en funcionamiento registraron ampliaciones de capital por 16,13 mil millones de dólares, un 33,2% más que un año antes. Así, el capital correspondiente a nuevos proyectos y ampliaciones sumó 46,86 mil millones de dólares. La industria manufacturera y de procesamiento recibió 24,19 mil millones (51,6%); las actividades inmobiliarias, 7,08 mil millones (15,1%); y los demás sectores, 15,59 mil millones (33,3%).

Las aportaciones de capital y compras de acciones totalizaron 7,99 mil millones de dólares, un 49,6% más interanual, a través de 2.616 operaciones. De ellas, 828 aumentaron el capital social de las empresas receptoras, por un valor de 3,28 mil millones de dólares, mientras que las otras 1.788 correspondieron a adquisiciones de acciones sin aumento del capital social, por 4,71 mil millones.

Por sectores, estas operaciones se concentraron en las actividades profesionales, científicas y tecnológicas, con 2,78 mil millones de dólares (34,8%); el comercio mayorista y minorista y la reparación de automóviles y motocicletas, con 2,17 mil millones (27,1%); y otros sectores, con 3,05 mil millones (38,1%).

Entre los 80 países y territorios con nuevos proyectos autorizados en Vietnam, Singapur encabezó la lista con 9,52 mil millones de dólares (31%), seguido de Corea del Sur, con 5,81 mil millones (18,9%) y Luxemburgo, con 4,99 mil millones (16,2%).

En cuanto a la IED desembolsada, esta alcanzó 24,08 mil millones de dólares, un 13,1% más que en el mismo período del año previo y el mayor volumen registrado en los primeros diez meses del último lustro. Por sectores, la industria manufacturera y de procesamiento recibió 19,96 mil millones de dólares, equivalentes al 82,9% del total; las actividades inmobiliarias, 1,76 mil millones (7,3%); y la producción y distribución de electricidad, gas, agua caliente, vapor y aire acondicionado, 785,2 millones (3,3%)./.

VNA
#Nueva era #economía vietnamita #inversión extranjera directa #IED en Vietnam #inversión extranjera 2026 #capital registrado #capital desembolsado #industria manufacturera
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

Economía privada: De motor importante a fuerza impulsora del crecimiento

Economía privada: De motor importante a fuerza impulsora del crecimiento

Con una contribución superior al 51% del Producto Interno Bruto (PIB) y la generación del 82% del empleo, el sector privado vietnamita se enfrenta al desafío de transformarse: pasar de ser un motor importante a convertirse en una fuerza impulsora del crecimiento, contribuyendo a alcanzar tasas de expansión de dos dígitos y sentar las bases para el desarrollo del país de cara a 2045. Ante la progresiva reducción del margen de crecimiento basado en la inversión de capital y la mano de obra barata, resulta decisivo liberar recursos, fortalecer las capacidades tecnológicas y mejorar la gestión empresarial.

Vietnam amplía aeropuerto de Phu Quoc de cara al APEC 2027

Vietnam amplía aeropuerto de Phu Quoc de cara al APEC 2027

Una vez que el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc ampliado entre en funcionamiento de manera sincronizado, su capacidad aumentará desde su nivel actual hasta alcanzar entre 20 y 24 millones de pasajeros al año antes de la celebración de la Cumbre del APEC 2027.

Travis Mitchell, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Vietnam (AmCham), habla en el evento. (Fuente: VNA)

Inversores extranjeros destacan el potencial de Ciudad Ho Chi Minh

En medio de un cambio global en los flujos de capital hacia la alta tecnología, la infraestructura moderna y el desarrollo sostenible, Ciudad Ho Chi Minh sigue reafirmando su atractivo para los inversores extranjeros, gracias a la magnitud de su mercado, la ampliación del espacio para el desarrollo y las reformas institucionales.