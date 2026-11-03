Vietnam alcanza en diez meses su mayor captación de IED desde 2009

Hanoi (VNA) - Vietnam captó 54,85 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) registrada entre enero y octubre de 2026, un 74% más que en el mismo período del año anterior y el nivel más alto desde 2009, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas.



Esta cifra comprende el capital registrado de nuevos proyectos, las ampliaciones de inversiones existentes y las aportaciones de capital y compras de acciones por parte de inversores extranjeros.



En los diez primeros meses se autorizaron 3.478 nuevos proyectos, con un capital registrado de 30,73 mil millones de dólares. El número de proyectos aumentó un 4,7% interanual, mientras que el capital fue 2,2 veces superior al del mismo período de 2025. La industria manufacturera y de procesamiento concentró 14,61 mil millones de dólares (47,5%), seguida del transporte y almacenamiento, con 5,15 mil millones (16,7%).



Por otra parte, 1.079 proyectos en funcionamiento registraron ampliaciones de capital por 16,13 mil millones de dólares, un 33,2% más que un año antes. Así, el capital correspondiente a nuevos proyectos y ampliaciones sumó 46,86 mil millones de dólares. La industria manufacturera y de procesamiento recibió 24,19 mil millones (51,6%); las actividades inmobiliarias, 7,08 mil millones (15,1%); y los demás sectores, 15,59 mil millones (33,3%).



Las aportaciones de capital y compras de acciones totalizaron 7,99 mil millones de dólares, un 49,6% más interanual, a través de 2.616 operaciones. De ellas, 828 aumentaron el capital social de las empresas receptoras, por un valor de 3,28 mil millones de dólares, mientras que las otras 1.788 correspondieron a adquisiciones de acciones sin aumento del capital social, por 4,71 mil millones.



Por sectores, estas operaciones se concentraron en las actividades profesionales, científicas y tecnológicas, con 2,78 mil millones de dólares (34,8%); el comercio mayorista y minorista y la reparación de automóviles y motocicletas, con 2,17 mil millones (27,1%); y otros sectores, con 3,05 mil millones (38,1%).



Entre los 80 países y territorios con nuevos proyectos autorizados en Vietnam, Singapur encabezó la lista con 9,52 mil millones de dólares (31%), seguido de Corea del Sur, con 5,81 mil millones (18,9%) y Luxemburgo, con 4,99 mil millones (16,2%).

En cuanto a la IED desembolsada, esta alcanzó 24,08 mil millones de dólares, un 13,1% más que en el mismo período del año previo y el mayor volumen registrado en los primeros diez meses del último lustro. Por sectores, la industria manufacturera y de procesamiento recibió 19,96 mil millones de dólares, equivalentes al 82,9% del total; las actividades inmobiliarias, 1,76 mil millones (7,3%); y la producción y distribución de electricidad, gas, agua caliente, vapor y aire acondicionado, 785,2 millones (3,3%)./.