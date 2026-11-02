Líder vietnamita pide reforzar las capacidades logísticas del país

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, subrayó hoy la necesidad de pasar de una visión centrada en los servicios logísticos a otra orientada a desarrollar capacidades logísticas nacionales, consideradas clave para elevar la competitividad, la autonomía y la resiliencia de la economía, especialmente ante el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos.



Al concluir una reunión con el Comité del Partido del Gobierno y organismos pertinentes sobre las orientaciones para el sector y sus infraestructuras, el dirigente señaló que la logística no es solo una cuestión sectorial, sino también una expresión de la capacidad de organización, conexión y funcionamiento de toda la economía, estrechamente vinculada a la defensa y la seguridad nacionales.



Según el mandatario, esta actividad debe integrarse en la estrategia general de desarrollo del país, bajo una dirección y coordinación unificadas a nivel gubernamental. También es necesario definir claramente el organismo coordinador, las responsabilidades de las entidades involucradas y los mecanismos para resolver los problemas comunes de todo el sistema.



Vietnam debe aspirar a convertirse en un importante centro logístico, de tránsito y distribución de mercancías de la región y del mundo. Para ello, debe atraer activamente flujos internacionales de mercancías para su tránsito, almacenamiento, distribución y prestación de servicios de valor añadido.



De esta manera, podrá participar más profundamente en la organización y coordinación de las cadenas de suministro regionales y globales, convirtiendo su ubicación geográfica en una ventaja competitiva y una fuente de crecimiento.



El líder pidió construir una red nacional unificada, moderna e integrada, vinculada a la reorganización del espacio económico y a la conectividad internacional. Esta deberá aprovechar las ventajas de cada región y localidad, así como superar la fragmentación de las inversiones y la falta de conexiones. La ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo verde deberán convertirse en motores de avance, generando nuevas ventajas competitivas mediante soluciones digitales y sostenibles.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Entre las prioridades, instó a perfeccionar el marco institucional, mejorar la coordinación nacional y revisar la planificación de la red conforme a un modelo multicéntrico y multimodal.



Las infraestructuras deberán desarrollarse a lo largo de los corredores económicos, dando prioridad a la conexión de puertos marítimos, aeropuertos, estaciones de carga y pasos fronterizos con zonas industriales, áreas de producción y centros de consumo.



También será necesario normalizar e intercambiar datos sobre mercancías, flujos comerciales, despacho aduanero, transporte, puertos y almacenes, además de promover los documentos electrónicos y la interconexión de datos entre las empresas y los organismos pertinentes.



El dirigente hizo hincapié en la transición hacia una logística verde, la capacidad de respuesta de las cadenas de suministro, la formación de recursos humanos acordes con las necesidades empresariales y la movilización de recursos financieros adecuados. Asimismo, pidió delimitar claramente las inversiones estatales en infraestructuras públicas y conexiones de uso común frente a las inversiones empresariales con fines comerciales.



Como medidas inmediatas, solicitó elevar el nivel estratégico de esta actividad, establecer un mecanismo nacional de dirección y coordinación, identificar los principales obstáculos que deben resolverse antes de 2027, elaborar un programa para desarrollar puertas de entrada y centros logísticos internacionales prioritarios, y crear un sistema de indicadores para evaluar la eficiencia del sector a escala nacional.



Se dará prioridad a la eliminación de trabas relacionadas con la conectividad de las infraestructuras, las inspecciones especializadas, la planificación de centros logísticos y el intercambio de datos. El objetivo es reducir gradualmente los costos del sector hasta acercarlos al promedio regional y mundial, mejorar la calidad de los servicios, aumentar el valor añadido nacional y reforzar el papel de Vietnam en las redes logísticas regionales, enfatizó./.