Inversores extranjeros destacan el potencial de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- En medio de un cambio global en los flujos de capital hacia la alta tecnología, la infraestructura moderna y el desarrollo sostenible, Ciudad Ho Chi Minh sigue reafirmando su atractivo para los inversores extranjeros, gracias a la magnitud de su mercado, la ampliación del espacio para el desarrollo y las reformas institucionales.

Sin embargo, para transformar su potencial en proyectos de inversión de alta calidad, la urbe necesita seguir mejorando la transparencia y la previsibilidad de sus políticas, garantizar el suministro energético y desarrollar infraestructuras de manera integral y sincronizada.

Tal información se dio a conocer por expertos y representantes empresariales durante el Foro de Cooperación e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh 2026, organizado hoy aquí bajo auspicio del Centro de Promoción del Comercio e Inversión municipal (ITPC), en coordinación con la Revista Fortune Asia.



* Atracción de flujos de capital de alta calidad





Pham Quang Nhat, director del ITPC, señaló que, durante los primeros 10 meses de 2026, Ciudad Ho Chi Minh atrajo 19 mil 100 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), superando su objetivo anual en un 73,9%. Hasta la fecha, la metrópolis cuenta con más de 22 mil 036 proyectos activos, con un capital registrado total de más de 157 mil 400 millones de dólares, manteniendo así su posición como líder nacional en la atracción de inversión extranjera.

En especial, los flujos de inversión están orientando hacia proyectos a gran escala, con alto contenido tecnológico y visión a largo plazo. Esta tendencia no solo es resultado de las ventajas del mercado, sino que también refleja las expectativas de los inversores respecto a las perspectivas de desarrollo de la ciudad en esta nueva etapa.

De acuerdo con el funcionario, actualmente destacan tres tendencias en la captación de inversiones en la ciudad. En primer lugar, los flujos de capital están pasando de un crecimiento extensivo a inversiones intensivas, centradas en las tecnologías avanzadas y las infraestructuras digitales, informó.

En segundo lugar, los inversores muestran un interés cada vez mayor por los proyectos de infraestructura y logística capaces de impulsar el desarrollo a largo plazo y en tercer lugar, la confianza de los inversores extranjeros se está traduciendo en flujos de capital efectivos, detalló.

El Dr. Andrew Staples, director editorial de la Revista Fortune Asia, interviene en el foro. (Fuente: VNA)

A su vez, Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, subrayó que estos cambios se producen en un contexto en el que la localidad dispone de un mayor espacio de desarrollo tras la ampliación de sus límites administrativos, a lo que se suman sus ventajas en los ámbitos de las finanzas, los servicios, la industria, los puertos marítimos y la logística.

Ciudad Ho Chi Minh aspira a alcanzar un crecimiento de dos dígitos en los próximos años y avanzar gradualmente hacia su consolidación como centro económico, financiero y de servicios de alcance asiático para 2045, comunicó.

Para hacer realidad este objetivo, la ciudad busca atraer socios a largo plazo en los ámbitos de las infraestructuras estratégicas, las tecnologías avanzadas, las finanzas, la logística y la energía verde. Asimismo, dará prioridad a los proyectos vinculados a la transferencia de tecnología, la aplicación de estándares avanzados de gestión y el desarrollo de los recursos humanos.

Además, busca fomentar la cooperación en materia de innovación, desarrollo urbano, comercio y turismo de alta calidad, así como el fortalecimiento de los vínculos entre las empresas extranjeras y las compañías, universidades e institutos de investigación nacionales, con el fin de mejorar su capacidad para integrarse en las cadenas de valor globales, precisó.





*Seguir mejorando el entorno de inversión

Además de evaluar positivamente las perspectivas de inversión, la comunidad empresarial internacional consideró que es necesario reforzar el atractivo de Ciudad Ho Chi Minh mediante mejoras sustanciales en el ambiente de negocios, la estabilidad de las políticas y la capacidad para satisfacer los requisitos del desarrollo industrial moderno.

Travis Mitchell, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Vietnam (AmCham), señaló que Vietnam, especialmente Ciudad Ho Chi Minh, cuenta con numerosas ventajas para atraer flujos de inversión procedentes de EE.UU., gracias a su dinámico ecosistema emprendedor, sus recursos humanos cualificados y el potencial de desarrollo de los sectores de alta tecnología.

Estados Unidos es actualmente un mercado de exportación clave para Vietnam, al representar alrededor del 32% del valor total de las ventas al exterior del país, equivalente a unos 130 mil millones de dólares anuales. En un contexto en el que las empresas estadounidenses están acelerando la diversificación de sus cadenas de suministro, Ciudad Ho Chi Minh tiene la oportunidad de convertirse en una puerta de conexión entre las empresas de ambas naciones, impulsando así la inversión y el comercio bilaterales.

Tres sectores que despiertan gran interés entre las empresas estadounidenses en Vietnam son los semiconductores, las tecnologías avanzadas y la salud. Además de sus ventajas en términos de costes, el país indochino está ganando competitividad gracias a una fuerza laboral cada vez más capacitada para responder a las exigencias de los sectores tecnológicos de vanguardia, entre otros aspectos, compartió.

Mientras tanto, Wesley Chua, tesorero y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Empresas de Singapur en Vietnam (SingCham), valoró que Vietnam ha logrado avances en el perfeccionamiento del marco jurídico y el desarrollo de las infraestructuras de transporte, puertos marítimos y logística.

Sin embargo, según Wesley Chua, a medida que las actividades de negocios están cada vez más vinculadas a las redes transfronterizas, las empresas necesitan un marco jurídico claro, estable y previsible.

Gracias a su condición de dinámico centro económico, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con numerosas oportunidades para atraer más inversiones de Singapur en los sectores de servicios, logística, infraestructuras y economía digital, evaluó. Para aprovechar este potencial, debe seguir perfeccionando su marco institucional, desarrollar infraestructuras integradas y garantizar un suministro energético estable, añadió.

Por su parte, Kulachet Dharachandra, presidente y director nacional del grupo SCG Vietnam, y director general de la Compañía de Petroquímica Long Son (LSP), recomendó que Ciudad Ho Chi Minh y las localidades de la región deben seguir simplificando los procedimientos administrativos, reforzando la conectividad de las infraestructuras y actualizando periódicamente la información sobre la planificación y las orientaciones de desarrollo.

La divulgación de información y una mayor previsibilidad de las políticas permitirán a los inversores elaborar planes a largo plazo y asignar sus recursos de manera más eficiente, concluyó./.