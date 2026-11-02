Delegación del PCV realiza una visita de trabajo en China

Beijing (VNA)- Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, realiza una visita de trabajo a China del 1 al 5 de noviembre.



En Beijing, Thanh Nghi y la delegación se reunieron hoy con Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buró Político y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino; sostuvieron conversaciones con He Lifeng, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y director de la Oficina de la Comisión Central para Asuntos Financieros y Económicos del Partido Comunista de China; y trabajaron con Lu Hao, miembro del Comité Central del Partido y director del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado de China.



En los encuentros, Thanh Nghi informó sobre la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, la situación del desarrollo socioeconómico del país y algunas de las principales orientaciones y directrices aprobadas en el cuarto pleno del Comité Central del Partido.



Al destacar la larga tradición de amistad entre Vietnam y China y la política de conceder máxima prioridad al desarrollo de las relaciones con el país vecino, afirmó que el Partido y el Estado vietnamitas están dispuestos a seguir trabajando con sus homólogos chinos para fortalecer aún más la confianza política, profundizar la conectividad estratégica, elevar la calidad de la cooperación sustantiva y acompañarse mutuamente en el proceso de desarrollo de cada país.



Por su parte, los dirigentes chinos felicitaron a Vietnam por sus importantes logros de desarrollo y expresaron su apoyo a que, bajo el liderazgo del PCV, encabezado por el secretario general y presidente To Lam, el país implemente con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional y alcance sus dos objetivos centenarios.



Reafirmaron que China considera las relaciones con Vietnam una prioridad en su política exterior de vecindad y apoya que Vietnam desempeñe un papel internacional cada vez más destacado.

He Lifeng, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y director de la Oficina de la Comisión Central para Asuntos Financieros y Económicos del Partido Comunista de China, y Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias. (Fuente: VNA)





También manifestaron su disposición a trabajar con Vietnam para seguir los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos partidos y países e impulsar el desarrollo constante de la Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China de importancia estratégica.



En las reuniones, ambas partes valoraron los avances de las relaciones bilaterales y acordaron reforzar la dirección y orientación de ambos partidos sobre los sectores, niveles administrativos y localidades de los dos países; seguir concretando los consensos alcanzados al más alto nivel, especialmente los resultados de la reciente visita de Estado a China del secretario general y presidente To Lam; mantener intercambios frecuentes de alto nivel; supervisar la aplicación de las medidas destinadas a promover una cooperación sustantiva cada vez más eficaz y práctica; intensificar los intercambios entre los pueblos; y gestionar y resolver adecuadamente las diferencias para contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región.



El jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias propuso que ambas partes apliquen de manera coordinada grupos de medidas y políticas para promover un desarrollo más equilibrado y sostenible del comercio bilateral, en particular facilitando un mayor acceso de los productos vietnamitas al mercado chino.



También planteó fortalecer la conectividad de infraestructuras integrada, moderna y multimodal, acelerando especialmente la ejecución de las líneas ferroviarias que conectan ambos países y de los servicios ferroviarios internacionales; prestar atención a la cooperación en inversiones de alta calidad y la interconexión eléctrica; lograr avances en ciencia y tecnología, innovación y formación de recursos humanos altamente cualificados; adoptar nuevas medidas para obtener resultados positivos en la cooperación turística con motivo del Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027; y establecer cuanto antes un Comité de Cooperación en Educación y Formación.



Los dirigentes chinos sugirieron elevar la eficacia de los intercambios teóricos y la formación de cuadros, aprovechar los mecanismos de diálogo entre los sectores diplomático, de defensa y seguridad pública, así como el Comité Directivo de Cooperación Bilateral.



También propusieron fortalecer aún más la articulación de las estrategias de desarrollo de ambos países; impulsar la construcción de líneas ferroviarias transfronterizas; y ampliar la cooperación en comercio, inversión, pasos fronterizos inteligentes, zonas de cooperación económica transfronteriza, ciencia y tecnología, economía digital y economía verde.



China saluda que Vietnam sea el país invitado de honor de las actividades de “Compartir el gran mercado: exportar a China” en 2027, está dispuesta a importar más productos agrícolas vietnamitas y apoya a las empresas chinas con capacidad competitiva para que incrementen sus inversiones en Vietnam.



Ambas partes acordaron continuar los programas de intercambio entre sus pueblos, como el Viaje Rojo, organizar adecuadamente el Año de Cooperación Turística bilateral y ampliar la cooperación en educación, cultura e intercambios entre localidades.



Ambas partes intercambiaron medidas para mejorar la eficacia de esta cooperación, centrándose en intensificar los intercambios de delegaciones, la formación y capacitación de cuadros, establecer canales permanentes de coordinación en materia de investigación y organizar seminarios temáticos y debates en línea.



En los próximos días, la delegación visitará y realizará actividades de trabajo en la provincia de Zhejiang./.