Vietnam ante gran oportunidad para desarrollar su industria robótica

Hanoi (VNA) - En un contexto en el que la robótica y la inteligencia artificial (IA) desempeñan un papel cada vez más importante en la competitividad industrial mundial, Vietnam tiene una gran oportunidad para desarrollar este sector y avanzar hacia el dominio progresivo de las tecnologías, en lugar de limitarse a importar y utilizar equipos, afirmó Nguyen Dinh Vinh Thanh, investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS).



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, el expertos dijo que Francia y la Unión Europea (UE) impulsan decididamente el desarrollo de la robótica para reforzar su competitividad industrial y autonomía estratégica.



Según sostuvo, Europa cuenta con fortalezas en investigación, automatización y cooperación entre institutos de investigación, universidades y empresas. Entre 2019 y 2024, la región generó cerca del 20% de las publicaciones científicas mundiales en robótica y alberga grandes fabricantes como KUKA (Alemania), ABB (Suiza) y Universal Robots (Dinamarca). Sin embargo, todavía presenta limitaciones para llevar los resultados de investigación al mercado.



Mientras Estados Unidos destaca por sus modelos de IA y su capacidad de financiación, y China por la escala de su producción de hardware, Francia y la UE sobresalen por la profundidad de sus investigaciones, su experiencia en automatización, ecosistema abierto y estándares de seguridad. Estas ventajas constituyen una base favorable para que ambos se conviertan en socios de Vietnam en investigación, integración de sistemas robóticos, pruebas y formación.



Vietnam ya dispone de condiciones iniciales para desarrollar esta industria. La Resolución No. 57-NQ/TW identifica la ciencia, la tecnología y la innovación como ámbitos prioritarios; la Decisión No. 21/2026/QĐ-TTg incluye la robótica y la automatización en la lista de tecnologías estratégicas, mientras que la Ley de Inteligencia Artificial, en vigor desde el 1 de marzo de 2026, complementa el marco jurídico del sector.



En ese sentido, Vinh Thanh propuso orientar la cooperación con Francia y la UE en tres ámbitos: evaluar la demanda y las capacidades nacionales para seleccionar proyectos piloto, desarrollar programas conjuntos de investigación siguiendo el modelo del CNRS, y promover la cooperación industrial para que las empresas vietnamitas se integren más profundamente en la cadena de valor de la robótica y se preparen para las tendencias de los robots humanoides y la IA.



Una propuesta destacada consiste en aprovechar los mecanismos de cooperación internacional del CNRS, entre ellos el Proyecto de Investigación Internacional (IRP) y el Laboratorio de Investigación Internacional (IRL).



En lugar de establecer desde el principio un gran centro de investigación, el experto recomendó seguir una hoja de ruta de cuatro etapas: evaluar las necesidades y seleccionar problemas concretos de aplicación, desarrollar proyectos conjuntos de investigación, construir infraestructuras compartidas para realizar pruebas, y avanzar hacia la creación de un laboratorio conjunto cuando existan resultados científicos, recursos humanos y compromisos financieros suficientes.



El Parque Tecnológico de Alta Tecnología de Hoa Lac en Hanoi se considera una ubicación adecuada para desarrollar estas infraestructuras, precisó.



En el ámbito industrial, el experto planteó desarrollar capacidades de integración de robots y prestación de servicios técnicos, participar en la fabricación de componentes y las cadenas de suministro, así como probar robots humanoides y aplicaciones de IA en entornos industriales reales.



Gracias a su elevada concentración de plantas industriales y a la presencia de empresas como VinRobotics y VinMotion, que ya cuentan con prototipos de robots, Vietnam podría convertirse en un entorno de pruebas, recopilación de datos operativos y desarrollo de aplicaciones en colaboración con sus socios europeos, remarcó.



Vinh Thanh subrayó también la importancia de definir claramente las responsabilidades de las empresas, las instituciones académicas, el Estado y los socios internacionales, así como de garantizar los derechos de propiedad intelectual, la titularidad de los datos y la propiedad de los resultados de investigación de la parte vietnamita.



El Acuerdo de cooperación científica, tecnológica y de innovación entre Francia y Vietnam, firmado el 26 de mayo de 2025, constituye un marco propicio para impulsar esta colaboración./.

VNA