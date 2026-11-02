Internacional

Embajada de Vietnam recomienda extremar precauciones ante alerta de seguridad en Moscú

La Embajada de Vietnam en Rusia recomendó a sus ciudadanos evitar temporalmente el parque-museo Tsaritsyno de Moscú tras la detención de un menor sospechoso de preparar un ataque terrorista en sus inmediaciones.

Residentes y turistas pasean por la calle Lavrushinsky, en Moscú. (Foto ilustrativa: VNA)
Residentes y turistas pasean por la calle Lavrushinsky, en Moscú. (Foto ilustrativa: VNA)

Moscú (VNA) - La Embajada de Vietnam en Rusia emitió hoy una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a la comunidad de connacionales residentes en este país, después que la Embajada de Estados Unidos en Moscú advirtiera sobre la posibilidad de un ataque terrorista en el parque-museo Tsaritsyno, en la capital rusa.

Según la representación diplomática vietnamita, las autoridades locales desplegaron medidas de inspección y verificación de información, además de restringir temporalmente el acceso al parque y sus alrededores.

Ante esta situación, la Embajada recomendó a los ciudadanos vietnamitas evitar temporalmente la zona hasta nuevo aviso, abstenerse de organizar visitas turísticas o excursiones en el lugar y extremar las precauciones al acudir a espacios públicos concurridos.

Asimismo, instó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales de las autoridades rusas y de la propia Embajada de Vietnam.

En relación con el incidente, el 1 de noviembre el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó de la detención de un menor de nacionalidad rusa, sospechoso de preparar un ataque en las inmediaciones del parque-museo Tsaritsyno.

Según el organismo, las labores de verificación se llevaron a cabo a partir de información proporcionada por las fuerzas del orden estadounidenses, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ministerio del Interior y el Comité de Investigación de Rusia.

De acuerdo con los datos preliminares del FSB, el menor había publicado en la plataforma TikTok imágenes en las que aparecía vestido con indumentaria de estilo táctico y sosteniendo un objeto con forma de arma automática. También había difundido fotografías tomadas en el parque-museo Tsaritsyno acompañadas de inscripciones que las autoridades consideraron sospechosas.

Tras registrar su domicilio y examinar sus dispositivos de comunicación, los agentes encontraron prendas y accesorios relacionados con las imágenes publicadas, así como cuentas en redes sociales con contenidos amenazantes y un historial de búsquedas relacionadas con ataques violentos.

El FSB indicó que las autoridades competentes están evaluando la posibilidad de iniciar un proceso penal. Asimismo, agradeció la cooperación de la parte estadounidense por facilitar información que permitió llevar a cabo las labores de comprobación e investigación./.

VNA
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