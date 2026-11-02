Vietnam y Laos buscan profundizar cooperación entre sus órganos legislativos

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Vietnam del presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, del 2 al 5 de noviembre, contribuirá a consolidar la confianza política y abrir nuevas perspectivas de cooperación entre los órganos legislativos de ambos países, afirmó la embajadora laosiana en Hanoi, Khamphao Ernthavanh.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la visita, la diplomática destacó que el viaje refleja la especial importancia que el Partido, el Estado y la Asamblea Nacional de Laos conceden al fortalecimiento de los lazos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica con Vietnam.

La visita cobra especial relevancia después de que Sonexay Siphandone fuera elegido presidente de la Asamblea Nacional de Laos de la X Legislatura el pasado 5 de octubre. Según la embajadora, permitirá a los dirigentes parlamentarios de ambos países evaluar los resultados de la cooperación, definir nuevas orientaciones y acordar medidas concretas para mejorar la eficacia de sus actividades legislativas, de supervisión y toma de decisiones sobre los asuntos nacionales.

En el contexto de los rápidos y complejos cambios regionales e internacionales, Khamphao Ernthavanh consideró necesario intensificar el intercambio de experiencias y coordinar los esfuerzos para perfeccionar los sistemas jurídicos de ambos países, creando así un marco político, jurídico e institucional favorable al desarrollo socioeconómico.

Para impulsar la cooperación parlamentaria, la diplomática señaló varias prioridades. En primer lugar, ambas partes deben mantener los mecanismos de colaboración e intensificar los intercambios de delegaciones para compartir experiencias sobre la organización de sesiones parlamentarias, los procedimientos legislativos, el examen de proyectos de ley, las interpelaciones, la supervisión temática, el contacto con los electores y la atención a las quejas ciudadanas.

También valoró los resultados de la cooperación entre las Oficinas de las Asambleas Nacionales de Vietnam y Laos, cuyos seminarios anuales y actividades de intercambio han permitido a sus funcionarios compartir conocimientos profesionales y mejorar la capacidad de asesoramiento y apoyo a las actividades parlamentarias.

En segundo lugar, ambas instituciones deben reforzar la cooperación legislativa y supervisar más estrechamente la aplicación de los acuerdos alcanzados al más alto nivel, así como de los convenios suscritos por los Gobiernos, ministerios, sectores y localidades de los dos países. Esta labor permitirá detectar oportunamente las dificultades relacionadas con los mecanismos, las políticas y las disposiciones legales, y proponer soluciones a las autoridades competentes.

La embajadora subrayó la necesidad de pasar del consenso sobre las orientaciones al seguimiento efectivo de su implementación, con responsabilidades claramente asignadas y una evaluación de los resultados concretos de los proyectos de cooperación, en beneficio de los pueblos y las empresas de ambos países.

Otra prioridad consiste en fortalecer la coordinación en los foros parlamentarios multilaterales, especialmente en la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF). Esta cooperación contribuirá a elevar la voz y la posición de ambos países, promover el papel central de la ASEAN y favorecer la paz, la estabilidad y la cooperación regionales.

Khamphao Ernthavanh también destacó la importancia de mejorar la formación y las capacidades de los funcionarios parlamentarios mediante intercambios de expertos, seminarios y cursos de capacitación de corta y larga duración. Estos programas deberían centrarse en las técnicas legislativas, el análisis de políticas, la supervisión presupuestaria y de proyectos de inversión pública, las interpelaciones y la atención a los electores. Asimismo, consideró necesario prestar especial atención a los jóvenes funcionarios, las mujeres y los especialistas.

En materia de transformación digital, la diplomática propuso ampliar el intercambio de experiencias para avanzar en la construcción de Parlamentos digitales. Valoró los logros de Vietnam en la aplicación de tecnologías de la información, la digitalización de documentos, el desarrollo de bases de datos y la gestión electrónica, que constituyen referencias útiles para Laos.

La cooperación podría abarcar el desarrollo de bibliotecas digitales, la digitalización de documentos jurídicos y expedientes parlamentarios, los sistemas electrónicos de gestión documental y las plataformas de información para los diputados. Asimismo, ambas partes podrían estudiar la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la consulta de textos jurídicos, la recopilación de opiniones de los electores y el análisis de datos para la supervisión y la investigación de políticas. La embajadora hizo hincapié en que estos avances deben garantizar la seguridad de la información, la ciberseguridad y la protección de datos.

Según Khamphao Ernthavanh, las dos oficinas parlamentarias ya han intercambiado experiencias sobre bibliotecas digitales, canales de televisión parlamentaria y aplicación de tecnologías en la formación de funcionarios y la gestión de instalaciones. Estos resultados pueden servir de base para ampliar los programas de cooperación técnica y capacitación, adaptándolos a las condiciones de Laos.

La diplomática expresó su confianza en que la visita contribuirá a traducir la confianza política y la solidaridad especial entre ambos países en programas de cooperación concretos, con objetivos y responsabilidades definidos y resultados verificables, impulsando así el desarrollo cada vez más profundo y eficaz de las relaciones entre sus órganos legislativos./.