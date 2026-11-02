Comunidad vietnamita en Europa refuerza sus vínculos y conecta el talento de la diáspora

Praga (VNA) – El fortalecimiento de la unidad comunitaria, la participación de las nuevas generaciones y la conexión de los recursos intelectuales y empresariales figuran entre las prioridades de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Europa para el mandato 2026-2031, definidas en su III Congreso.



Según corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Praga, la sesión solemne se celebró el 1 de noviembre en el Centro de Eventos Dong Do, en la capital checa, coincidiendo con la Jornada de la Gran Unidad Nacional, el Día de la Cultura Vietnamita en Europa y el décimo aniversario de la fundación de la Unión.



En la apertura, Hoang Dinh Thang, presidente de la organización, destacó que durante una década la Unión se ha consolidado como un espacio de conexión para las asociaciones y comunidades vietnamitas del continente, contribuyendo a preservar la identidad cultural, facilitar la integración en las sociedades de acogida y mantener los vínculos con Vietnam.



El Congreso eligió un Comité Ejecutivo de 73 miembros y un Comité de Supervisión de tres integrantes. En su primera reunión, Hoang Dinh Thang fue reelegido presidente.



Ha Thi Nga, vicepresidenta y secretaria general del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, reconoció la labor de la Unión en favor de la solidaridad comunitaria y la preservación cultural, así como su apoyo durante la pandemia de la COVID-19, tras desastres naturales y a los vietnamitas afectados por el conflicto en Ucrania. Instó a reforzar la organización, proteger los derechos de los compatriotas en el exterior, preservar la lengua vietnamita, promover la participación juvenil y conectar a intelectuales y empresarios en Europa.



El embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, señaló que, aunque diez años representan un período breve en la historia de la diáspora vietnamita en Europa, han demostrado el papel de la Unión en la cohesión comunitaria y el mantenimiento de los vínculos con la patria. Destacó sus contribuciones en la asistencia a compatriotas, la enseñanza del vietnamita, la atención a las nuevas generaciones, los intercambios culturales, la educación y las actividades benéficas.



El diplomático pidió renovar los métodos de trabajo, mejorar la coordinación y desarrollar programas de cooperación sostenibles. También subrayó la necesidad de facilitar a los jóvenes el aprendizaje de la lengua y la historia nacionales, y crear oportunidades para que desarrollen sus capacidades y actúen como puente entre Vietnam y Europa.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados checa, Tomio Okamura, valoró la trayectoria de la Unión en la construcción de la confianza, la cooperación y la amistad. Señaló que la lengua, la cultura y las tradiciones mantienen unidos a los vietnamitas pese a vivir en distintos países, y destacó que la comunidad en la República Checa se ha integrado y contribuye a la economía y la vida cultural de la sociedad de acogida.



Los delegados debatieron sobre el papel de las mujeres, los jóvenes y la cultura en el desarrollo comunitario. Entre sus propuestas figuran ampliar la enseñanza del vietnamita, crear redes de jóvenes, estudiantes e intelectuales y promover el Ao dai, la gastronomía y las artes tradicionales para difundir la imagen del país.



Nguyen Trung Kien, jefe del Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero, felicitó a la Unión por sus resultados. La resolución del nuevo mandato establece cinco prioridades: fortalecer las asociaciones de base y la participación juvenil, apoyar a las familias y las mujeres y preservar la lengua vietnamita, conectar a intelectuales y empresarios, ampliar las actividades culturales y la diplomacia popular, y mejorar la comunicación comunitaria.



Durante el Congreso, colectivos e individuos con contribuciones destacadas recibieron certificados de mérito del Primer Ministro, del ministro de Relaciones Exteriores y del presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam.



Bajo el lema "Unidad - Renovación - Desarrollo", la Unión aspira a consolidarse como puente de conexión, fortalecer una comunidad cohesionada e integrada en las sociedades de acogida y mantener sus vínculos con la patria, contribuyendo al desarrollo de Vietnam y la amistad con los países europeos./.

VNA