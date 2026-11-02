Provincia centrovietnamita de Quang Tri gastará 3,5 millones de dólares en la remoción de minas

Quang Tri, Vietnam (VNA) - La provincia centrovietnamita de Quang Tri decidió invertir unos 3,5 millones de dólares para el proyecto de desminado y retirada de artefactos explosivos durante el período 2026-2030, con el objetivo de liberar unas 2,4 mil hectáreas de terreno y garantizar condiciones seguras para el desarrollo socioeconómico local.



El proyecto se financiará con fondos de inversión pública del presupuesto provincial y estará a cargo del Mando Militar de Quang Tri. Los trabajos se llevarán a cabo en seis comunas: Hoa Trach, Trung Thuan, Nam Trach, Ben Quan, Vinh Thuy y Sen Ngu.



Según el plan aprobado, las operaciones abarcarán unas 2,4 mil hectáreas de terreno, desde la superficie hasta una profundidad de 0,5 metros. Las actividades incluirán investigaciones complementarias cuando sean necesarias, estudios técnicos, desminado, recogida, clasificación, transporte y destrucción de minas y artefactos explosivos conforme a la normativa. Una vez concluidos los trabajos, se realizarán inspecciones y se entregarán los terrenos limpios y seguros para su utilización.



El proyecto reviste especial importancia para la provincia de Quang Tri, una de las localidades más afectadas por las secuelas de guerra con minas y artefactos explosivos en numerosas zonas sin detectar. Estos restos representan una amenaza para la vida y la salud de la población, además de obstaculizar la producción, la construcción de infraestructuras y el aprovechamiento de las tierras.



Para implementar el proyecto, el Comité Popular de la provincia de Quang Tri asignó al Mando Militar coordinarse con los departamentos, organismos y autoridades locales para completar el estudio de viabilidad y someterlo a evaluación y aprobación.



El inversor también deberá cumplir los procedimientos relativos a planificación, medio ambiente, terrenos y liberación de suelo, así como gestionar los fondos de manera adecuada, garantizar el calendario y evitar duplicaciones con otros proyectos de desminado ya aprobados.



La iniciativa forma parte de los esfuerzos para ejecutar el Programa de Acción Nacional de remoción de las consecuencias de las minas y artefactos explosivos de la guerra para el período 2026-2045.



Su objetivo es devolver gradualmente la seguridad a las zonas contaminadas, proteger a la población y ampliar la superficie disponible para la producción, la inversión y el desarrollo sostenible de Quang Tri./.

VNA