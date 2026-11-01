Sociedad

Exhuman los restos de 148 mártires en el Parque Le Thi Rieng

El Equipo K74 exhumó 148 restos de soldados caídos en el Parque Cultural Le Thi Rieng durante la segunda fase de una operación de búsqueda en Ciudad Ho Chi Minh.

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Las autoridades competentes han descubierto y exhumado los restos de 148 soldados caídos en combate a lo largo de quince días, como parte de la segunda fase de una operación de búsqueda en el Parque Cultural Le Thi Rieng, situado en el distrito de Hoa Hung, en Ciudad Ho Chi Minh, según informó el Mando Militar Municipal el 31 de octubre.

Entre el 15 y el 31 de octubre, el Equipo K74, una unidad dependiente del Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh encargada de la búsqueda y repatriación de los restos de soldados caídos, amplió sus labores de excavación hacia la zona B del parque. La operación permitió el hallazgo y la exhumación de 148 restos, 26 de los cuales fueron encontrados junto a objetos personales.

Solo el 31 de octubre, los miembros del Equipo K74 procesaron más de 625 metros cúbicos de tierra y recuperaron siete restos adicionales en el área ampliada de la zona B.

Durante la primera fase de la operación, que tuvo lugar entre el 23 de junio y el 14 de octubre, el Equipo K74 ya había recuperado y exhumado 731 restos. Tras ello, Ciudad Ho Chi Minh llevó a cabo una solemne ceremonia de conmemoración y sepelio en el Cementerio de los Mártires de la ciudad.

El Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh subrayó que las labores de búsqueda y exhumación continúan en toda la ciudad, especialmente en el Parque Cultural Le Thi Rieng, llevadas a cabo con un profundo sentido de la responsabilidad.

Estas operaciones reflejan una profunda gratitud hacia los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la causa de la liberación nacional, así como por la construcción y defensa de la Patria./.

VNA
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