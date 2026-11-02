Vietnam busca ampliar oportunidades de desarrollo e inclusión de discapacitados

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra vietnamita, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Decisión N.º 2071/QD-TTg, por la que se aprueba el plan de ejecución de la Directiva N.º 14-CT/TW del Secretariado del Comité Central del Partido, destinada a fortalecer el liderazgo de la organización política en la labor relacionada con las personas con discapacidad en el nuevo contexto.

Para 2030, el plan establece como prioridad garantizar la seguridad social, prestando especial atención a las personas con discapacidad en circunstancias difíciles o que no pueden valerse por sí mismas. Asimismo, busca ampliar sus oportunidades de educación, empleo, emprendimiento, creatividad, producción, actividad comercial y participación social.

Se reforzarán las políticas de bienestar social desde un enfoque basado en el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de garantizarles un nivel de vida mínimo, facilitar su acceso al seguro médico y promover su autonomía.

Los niños de hasta 6 años de edad serán sometidos a exámenes para detectar tempranamente discapacidades congénitas y trastornos del desarrollo, a fin de recibir intervenciones oportunas. También se garantizará que los niños y adultos con discapacidad puedan acceder a servicios de cirugía ortopédica, rehabilitación funcional y dispositivos de asistencia.

Se facilitará el acceso a la educación inclusiva para los niños con discapacidad en edad preescolar y escolar. Además, quienes lo necesiten recibirán apoyo para la formación profesional, la búsqueda de empleo, el acceso a créditos destinados a generar medios de vida, el emprendimiento y el desarrollo de actividades productivas y comerciales.

Las nuevas construcciones y los edificios públicos sometidos a reformas o modernización deberán cumplir las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad. El plan también contempla garantizar su acceso a los servicios públicos, las tecnologías de la información, las comunicaciones y la asistencia jurídica gratuita, así como crear condiciones favorables para su participación en actividades físicas, deportivas, culturales, artísticas y recreativas.

Desarrollar un sistema inclusivo de bienestar social

El plan tiene como objetivo desarrollar un sistema inclusivo de bienestar social, equitativo e integrador, y crear las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente, desarrollarse plenamente y contribuir de forma activa al progreso del país.

Para alcanzar estas metas, establece seis grupos de tareas y soluciones. Entre ellos figuran elevar la conciencia y la responsabilidad de las autoridades de todos los niveles, los sectores, las organizaciones y la ciudadanía; perfeccionar el marco jurídico, los mecanismos y las políticas de protección de los derechos de las personas con discapacidad; reforzar la prevención, la detección temprana, la intervención y la rehabilitación funcional; y garantizar la accesibilidad de las infraestructuras, el transporte, los edificios públicos y las plataformas digitales.

Asimismo, se impulsarán la educación inclusiva, la formación profesional, los centros de apoyo educativo y las instituciones de educación especial. También se promoverá la aplicación de la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial y la transformación digital para aumentar la autonomía de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida.

El plan exige además a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades locales y las fuerzas competentes prevenir, detectar, detener y sancionar rigurosamente los actos de violencia, agresión, maltrato, abandono, discriminación y explotación económica contra los discapacitados./.