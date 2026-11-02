Vietnam refuerza cooperación laboral con la provincia canadiense de Saskatchewan

Ottawa (VNA) - Vietnam y la provincia canadiense de Saskatchewan están avanzando en la implementación de su acuerdo de cooperación laboral, con el objetivo de conectar la mano de obra vietnamita con las necesidades de contratación de Canadá y establecer un mecanismo de selección transparente y equitativo que garantice los derechos de los trabajadores.



Este fue el objetivo de la visita de trabajo realizada la semana pasada a Canadá por una delegación del Ministerio del Interior de Vietnam, encabezada por su viceministro Vu Chien Thang. La misión buscó impulsar la implementación del memorando de entendimiento sobre cooperación laboral, firmado en agosto de 2026 entre el Ministerio del Interior de Vietnam y el Gobierno de Saskatchewan.



Durante las reuniones con las autoridades competentes, instituciones de formación y organismos de contratación de Saskatchewan, ambas partes intercambiaron opiniones sobre cuestiones concretas relacionadas con las necesidades de mano de obra, los criterios de selección y los mecanismos de protección de los trabajadores vietnamitas interesados en trabajar en Canadá.



En particular, la delegación se reunió con representantes de los ministerios de Inmigración y Formación Profesional de Saskatchewan y de Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo para conocer las necesidades de contratación, el marco jurídico y los mecanismos de protección de los trabajadores extranjeros.



En el Foro de Cooperación Laboral Vietnam-Saskatchewan, representantes de las autoridades provinciales y asociaciones profesionales debatieron con la delegación sobre las posibilidades de conectar la oferta y la demanda de mano de obra.



En su intervención, el viceministro Vu Chien Thang afirmó que la cooperación laboral constituye uno de los pilares importantes de las relaciones entre Vietnam y Canadá, en consonancia con el nivel de su asociación estratégica.



Destacó que Vietnam está dispuesto a cooperar con Saskatchewan y los organismos competentes de Canadá, al tiempo que prepara recursos humanos que respondan a las exigencias del mercado laboral canadiense en cuanto a cualificaciones profesionales, competencias técnicas e idiomas extranjeros.



Propuso que ambas partes mantengan los intercambios a través de los puntos de contacto designados y definan las necesidades de contratación por sectores y puestos de trabajo, así como los correspondientes criterios de selección.



Los participantes en el foro también debatieron la elaboración de un plan de implementación del memorando de entendimiento, el establecimiento de un mecanismo de intercambio de información sobre las necesidades de contratación y el apoyo a las empresas vietnamitas especializadas en el envío de trabajadores al extranjero para que establezcan contactos con empleadores de Saskatchewan.



En el marco de la visita, la delegación vietnamita se reunió también con Richelle Bourgoin, viceministra de Comercio y Desarrollo de las Exportaciones de Saskatchewan. También visitó la Universidad de Regina, el Instituto Politécnico de Saskatchewan y un centro de contratación del sector sanitario para explorar oportunidades de cooperación en formación, desarrollo de competencias y vinculación de recursos humanos con las necesidades del mercado laboral local./.

VNA