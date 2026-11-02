Vietnam busca reforzar su competitividad en mercado del turismo MICE

Hanoi (VNA) - Vietnam cuenta con numerosas ventajas para desarrollar el turismo MICE (reuniones, viajes de incentivo, congresos y exposiciones) como la diversidad de sus destinos, los costes competitivos, la calidad de sus instalaciones hoteleras y la experiencia en la organización de grandes eventos que refuerzan su atractivo.



Sin embargo, para atraer a más grupos internacionales, el país necesita intensificar la promoción específica, mejorar las infraestructuras y aplicar políticas de apoyo adecuadas.



Según Pham Van Bay, subdirector de la sucursal de Hanoi de la agencia de viajes Vietravel, la recuperación del turismo internacional y el fortalecimiento de la capacidad nacional para organizar eventos crean condiciones favorables para desarrollar este segmento.



En los primeros nueve meses de 2026, Vietnam recibió cerca de 17,7 millones de visitantes extranjeros, un 14,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento abre nuevas oportunidades para los viajes de negocios, congresos, seminarios y viajes de incentivo. La demanda se diversifica e incluye reuniones combinadas con circuitos turísticos, programas de formación, actividades de cohesión de equipos, fidelización de socios y promoción de marcas.



Vietnam puede combinar actividades profesionales, ocio y experiencias culturales en un mismo viaje. Sus hoteles y complejos turísticos de alta categoría, su rica gastronomía, la expansión de las conexiones aéreas internacionales y los costes de organización relativamente competitivos constituyen ventajas para las empresas que desean reunir a empleados, clientes y socios.



Nguyen Tien Dat, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Hanoi y director de la empresa AZA Travel, señaló que varios grupos internacionales ya eligen Vietnam para sus programas MICE, especialmente viajes de ocio para grandes grupos. No obstante, el país necesita diversificar su oferta para atraer más congresos, exposiciones y eventos que fomenten los intercambios comerciales.



La capacidad organizativa de Vietnam quedó demostrada durante la celebración del Vesak de las Naciones Unidas en 2025. En aquella ocasión, Vietravel atendió a más de 2.600 delegados de 85 países y territorios, alojados en 15 hoteles de cuatro y cinco estrellas, con el apoyo de más de 200 guías turísticos. En 2026, la empresa creó dos unidades especializadas: el Centro MICE de Vietnam y el Centro MICE del Norte.



Sin embargo, Vietnam sigue enfrentándose a la competencia de destinos consolidados en este mercado, como Singapur, Tailandia y Malasia. La promoción turística del país todavía no está suficientemente orientada al segmento MICE y necesita destacar mejor su capacidad para acoger grandes congresos, exposiciones y eventos empresariales.



Las infraestructuras también presentan diferencias entre destinos. Algunos cuentan con hoteles de alta categoría, pero carecen de espacios adecuados para organizar simultáneamente conferencias, exposiciones, galas y actividades complementarias con miles de participantes. Asimismo, los trámites de entrada, los tiempos de espera en los aeropuertos y los desplazamientos de grandes grupos pueden afectar negativamente a la experiencia de los visitantes.



Nguyen Tien Dat propuso reforzar el apoyo de las autoridades, siguiendo el ejemplo de Corea del Sur, que cuenta con un organismo especializado y programas de incentivos adaptados al tamaño de los grupos. Por su parte, Pham Van Bay consideró necesario elaborar una estrategia nacional que defina los mercados prioritarios, los eventos a los que se aspira y las ventajas específicas de cada destino.



Dado que la organización de grandes eventos internacionales requiere varios años de preparación, Vietnam podría establecer una entidad especializada similar a un Buró de Convenciones, encargada de promover los destinos, preparar candidaturas y conectar a agencias de viajes, aerolíneas, hoteles y centros de convenciones. También deberían estudiarse mecanismos de apoyo específicos para grandes grupos internacionales.



El desarrollo de este segmento requiere, además, centros modernos de congresos y exposiciones, bien conectados con los establecimientos hoteleros, las redes de transporte y los circuitos turísticos. La oferta podría ampliarse para incluir ferias, encuentros comerciales internacionales y eventos relacionados con las industrias culturales.



Asimismo, la creación de un sistema nacional de datos permitiría realizar un seguimiento de los mercados, el número de participantes, las pernoctaciones, el gasto turístico y los tipos de eventos, con el fin de evaluar la eficacia de las actividades de promoción. La formación de recursos humanos debería centrarse en la gestión de eventos, los idiomas extranjeros, el dominio de las tecnologías y la capacidad para afrontar situaciones imprevistas.



El desarrollo del turismo MICE depende tanto de la capacidad organizativa y la coordinación de los servicios como del atractivo de los destinos. Una promoción más específica, políticas de apoyo adecuadas e infraestructuras que cumplan las normas internacionales permitirán a Vietnam aprovechar mejor sus ventajas y reforzar su competitividad en el mercado regional de este segmento turístico./.





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