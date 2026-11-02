Vietnam e India acuerdan reforzar la cooperación en seguridad y aplicación de la ley

Hanoi (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, sostuvo hoy conversaciones en Hanoi con Ajit Doval, asesor de Seguridad Nacional de India, durante las cuales ambas partes acordaron ampliar la colaboración en materia de seguridad y aplicación de la ley.



Durante el encuentro, el ministro vietnamita valoró el creciente papel de India en la promoción de la cooperación multilateral y señaló que Vietnam se ha incorporado oficialmente como copatrocinador del pilar “Fortalecimiento de capacidades e intercambio de recursos”, en el marco de la iniciativa india para el Indo-Pacífico.



En materia de seguridad y aplicación de la ley, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de India mantienen intercambios periódicos de información y coordinan posiciones en foros regionales e internacionales, indicó.



Ambas partes han organizado diversas actividades, entre ellas el Diálogo sobre Políticas Cibernéticas, en enero de 2026; la primera Consulta sobre Ciberseguridad, en septiembre del mismo año, y el cuarto Diálogo de Seguridad a nivel viceministerial Vietnam-India, celebrado el 16 de octubre en Nueva Delhi.



En estos encuentros, acordaron impulsar la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad, estudiar la creación de un Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo y proponer la organización de un foro empresarial en 2027.

En la cita (Fuente: VNA)

También han ampliado la colaboración en formación e investigación en los ámbitos de las tecnologías de la información, la informática, la lucha contra el terrorismo, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la industria de seguridad y la transformación digital.



Por su parte, Ajit Doval valoró los resultados de la cooperación entre ambos organismos, especialmente los alcanzados en el cuarto Diálogo de Seguridad a nivel viceministerial, y expresó su deseo de mantener una colaboración práctica y eficaz en beneficio de los pueblos de ambos países, así como de la paz y la estabilidad regionales y mundiales.



En esta ocasión, ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones y organizar actividades con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam e India. Asimismo, se comprometieron a seguir apoyándose mutuamente en los foros multilaterales y promover iniciativas de cooperación en seguridad y aplicación de la ley, sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.



Luong Tam Quang propuso impulsar las negociaciones y la firma de documentos de cooperación sobre formación de personal y lucha contra la delincuencia transnacional, así como estudiar la posibilidad de suscribir acuerdos sobre protección e intercambio de información clasificada y prevención y lucha contra la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.



También solicitó el apoyo de India para intercambiar experiencias y formar a oficiales de policía destinados a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como para construir y poner en funcionamiento el Centro de Formación para el Mantenimiento de la Paz del Ministerio de Seguridad Pública.



Ante la celebración de la Cumbre del APEC 2027 en Vietnam, el ministro pidió a India compartir información y experiencias sobre las medidas para garantizar la seguridad del evento.



Por último, invitó a Ajit Doval y a la delegación del Consejo de Seguridad Nacional de India a participar en la Conferencia Internacional sobre la Prevención y Lucha contra la Delincuencia Transnacional, prevista para julio de 2027 en Hanoi y organizada por el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en coordinación con la UNODC y la INTERPOL./.