Cie-Tec

Vietnam estudia uso de drones para reforzar vigilancia y protección forestal

La provincia vietnamita de Quang Tri prevé probar vehículos aéreos no tripulados para reforzar la vigilancia forestal, prevenir incendios y proteger el Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - La provincia centrovietnamita de Quang Tri estudia probar el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en el Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang para mejorar la vigilancia y protección de sus bosques naturales.

La iniciativa busca detectar tempranamente amenazas contra los bosques, reforzar la prevención y lucha contra los incendios forestales y modernizar gradualmente la gestión de este Patrimonio Natural Mundial.

El Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang tiene a su cargo más de 121.764 hectáreas de bosques naturales, en su mayoría situados en zonas de montañas kársticas con una geografía accidentada y de difícil acceso. Durante los primeros diez meses de 2026, la entidad realizó 1.875 patrullas, que abarcaron más de 16.750 kilómetros.

Gracias a la aplicación coordinada de medidas de protección forestal, no se registraron casos graves de deforestación, caza de animales silvestres, transporte y comercio ilegal de productos forestales ni incendios. Sin embargo, la gran extensión del área y la complejidad del terreno siguen ejerciendo presión sobre los recursos humanos, los medios y el tiempo disponibles.

En los últimos años, la administración del parque ha incorporado herramientas tecnológicas como el software SMART, los sistemas de información geográfica (GIS), las imágenes de teledetección y tres UAV para apoyar las patrullas, seguir los cambios en los recursos forestales y prevenir y combatir incendios.

Los UAV permiten realizar observaciones aéreas, registrar imágenes de las zonas vigiladas e identificar áreas con señales anómalas, a fin de que las fuerzas competentes lleven a cabo inspecciones y verificaciones.

La administración del parque propone seguir estudiando el uso de UAV en zonas prioritarias y de difícil acceso para detectar riesgos de daños forestales e incendios, así como apoyar las operaciones de búsqueda y rescate. También plantea investigar la instalación de cámaras con inteligencia artificial (IA) en accesos, senderos y zonas limítrofes para reforzar la vigilancia.

Hoang Nam, vicepresidente permanente del Comité Popular de Quang Tri, destacó que la aplicación de la ciencia y la tecnología desempeña un papel importante en la mejora de la gestión y protección forestal, la prevención y lucha contra los incendios y las operaciones de búsqueda y rescate.

Subrayó la necesidad de seleccionar medidas viables para probarlas en el Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang y evaluar sus resultados antes de considerar su ampliación, evitando inversiones dispersas e ineficientes.

La aplicación de UAV todavía afronta dificultades relacionadas con los permisos de vuelo, los costos de los equipos, la disponibilidad de personal capacitado, la infraestructura de telecomunicaciones y la conexión y el procesamiento de datos. El terreno kárstico escarpado también exige una cuidadosa selección de los equipos, las áreas de operación y los sistemas de transmisión de señales.

Bui Hoang Phuong, presidente del Comité Popular provincial, respaldó la propuesta de estudiar y probar el uso de UAV en el parque y encargó a su administración coordinar con los departamentos y organismos pertinentes la elaboración de un plan concreto.

Pidió aclarar las condiciones técnicas, los procedimientos operativos y legales, los costos y la eficacia práctica. Asimismo, instó a priorizar soluciones viables y estudiar la contratación de servicios de empresas tecnológicas competentes para aprovechar los recursos disponibles.

La provincia prevé reforzar la coordinación entre la administración del parque, las fuerzas policiales, militares y de guardia fronteriza, las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de soluciones tecnológicas, con el fin de resolver las dificultades relativas a los permisos de vuelo, los aspectos técnicos, la conectividad y la operación de los equipos./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Quang Tri #Phong Nha-Ke Bang #Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang #drones #vehículos aéreos no tripulados #UAV
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y Corea del Sur impulsan la cooperación en inteligencia artificial

Vietnam y Corea del Sur deben reforzar la cooperación en investigación y desarrollo de inteligencia artificial (IA), infraestructura de datos, tecnología de semiconductores y formación de recursos humanos, coincidieron los participantes en el Foro Vietnam–Corea del Sur sobre IA y Tecnología Digital 2026, celebrado hoy aquí.

Vietnam apuesta por transformación nacional integral basada en IA

Vietnam apuesta por transformación nacional integral basada en IA

Vietnam considera la inteligencia artificial (IA) una tecnología estratégica para renovar su modelo de crecimiento, elevar la productividad y fortalecer la competitividad nacional, con el objetivo de impulsar una transformación integral del país en la que la IA se convierta en una capacidad fundamental, afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan.

El viceministro de Ciencia y Tecnología, Tran Trung Tinh, recibe el Premio al Liderazgo Gubernamental 2026. Foto: suckhoedoisong.vn)

Vietnam recibe el Premio al Liderazgo Gubernamental 2026

Vietnam recibió el Premio al Liderazgo Gubernamental 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026), durante la sesión inaugural de la Mesa Redonda Ministerial sobre Digitalización e Inteligencia Artificial, celebrada en el marco de la Semana Internacional Digital de Vietnam 2026 (VIDW 2026).

Los vehículos aéreos no tripulados ayudan a monitorear los recursos y el medio ambiente, y apoyan las labores de gestión locales. (Foto: VNA)

Vietnam y Estados Unidos cooperan en desarrollo de sistemas no tripulados

SAIGONTEL y la estadounidense Pickaxe Technologies firman un acuerdo para desarrollar la producción, las pruebas y la capacitación en sistemas no tripulados en Vietnam, impulsando la economía de baja altitud y la participación de empresas nacionales en las cadenas de suministro globales.

Vietnam logra avances en materia de ciencia, tecnología e innovación en 2026

Vietnam logra avances en materia de ciencia, tecnología e innovación en 2026

Según el informe socioeconómico presentado por el primer ministro Le Minh Hung en el segundo período de sesiones de la XVI Asamblea Nacional, en 2026, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital han registrado avances positivos significativos, contribuyendo a abordar importantes desafíos nacionales.