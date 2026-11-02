Vietnam estudia uso de drones para reforzar vigilancia y protección forestal

Quang Tri, Vietnam (VNA) - La provincia centrovietnamita de Quang Tri estudia probar el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en el Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang para mejorar la vigilancia y protección de sus bosques naturales.



La iniciativa busca detectar tempranamente amenazas contra los bosques, reforzar la prevención y lucha contra los incendios forestales y modernizar gradualmente la gestión de este Patrimonio Natural Mundial.



El Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang tiene a su cargo más de 121.764 hectáreas de bosques naturales, en su mayoría situados en zonas de montañas kársticas con una geografía accidentada y de difícil acceso. Durante los primeros diez meses de 2026, la entidad realizó 1.875 patrullas, que abarcaron más de 16.750 kilómetros.



Gracias a la aplicación coordinada de medidas de protección forestal, no se registraron casos graves de deforestación, caza de animales silvestres, transporte y comercio ilegal de productos forestales ni incendios. Sin embargo, la gran extensión del área y la complejidad del terreno siguen ejerciendo presión sobre los recursos humanos, los medios y el tiempo disponibles.



En los últimos años, la administración del parque ha incorporado herramientas tecnológicas como el software SMART, los sistemas de información geográfica (GIS), las imágenes de teledetección y tres UAV para apoyar las patrullas, seguir los cambios en los recursos forestales y prevenir y combatir incendios.



Los UAV permiten realizar observaciones aéreas, registrar imágenes de las zonas vigiladas e identificar áreas con señales anómalas, a fin de que las fuerzas competentes lleven a cabo inspecciones y verificaciones.



La administración del parque propone seguir estudiando el uso de UAV en zonas prioritarias y de difícil acceso para detectar riesgos de daños forestales e incendios, así como apoyar las operaciones de búsqueda y rescate. También plantea investigar la instalación de cámaras con inteligencia artificial (IA) en accesos, senderos y zonas limítrofes para reforzar la vigilancia.



Hoang Nam, vicepresidente permanente del Comité Popular de Quang Tri, destacó que la aplicación de la ciencia y la tecnología desempeña un papel importante en la mejora de la gestión y protección forestal, la prevención y lucha contra los incendios y las operaciones de búsqueda y rescate.



Subrayó la necesidad de seleccionar medidas viables para probarlas en el Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang y evaluar sus resultados antes de considerar su ampliación, evitando inversiones dispersas e ineficientes.



La aplicación de UAV todavía afronta dificultades relacionadas con los permisos de vuelo, los costos de los equipos, la disponibilidad de personal capacitado, la infraestructura de telecomunicaciones y la conexión y el procesamiento de datos. El terreno kárstico escarpado también exige una cuidadosa selección de los equipos, las áreas de operación y los sistemas de transmisión de señales.



Bui Hoang Phuong, presidente del Comité Popular provincial, respaldó la propuesta de estudiar y probar el uso de UAV en el parque y encargó a su administración coordinar con los departamentos y organismos pertinentes la elaboración de un plan concreto.



Pidió aclarar las condiciones técnicas, los procedimientos operativos y legales, los costos y la eficacia práctica. Asimismo, instó a priorizar soluciones viables y estudiar la contratación de servicios de empresas tecnológicas competentes para aprovechar los recursos disponibles.



La provincia prevé reforzar la coordinación entre la administración del parque, las fuerzas policiales, militares y de guardia fronteriza, las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de soluciones tecnológicas, con el fin de resolver las dificultades relativas a los permisos de vuelo, los aspectos técnicos, la conectividad y la operación de los equipos./.

VNA