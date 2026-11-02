Plataforma de traducción con IA gana el primer premio en concurso de startups

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La ronda final y la ceremonia de entrega de premios del concurso Tuoi Tre Startup Award 2026 se celebraron la noche del 31 de octubre en Ciudad Ho Chi Minh, con el máximo premio otorgado al proyecto Doctranslate.io.



El evento fue organizado conjuntamente por el periódico electrónico Tuoi Tre (Juventud), la Federación de Jóvenes de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, la Alianza Internacional para la Innovación InnoEx y varios socios del sector tecnológico.



El proyecto ganador del premio “Estrella de Oro” desarrolló una plataforma de traducción en línea basada en inteligencia artificial (IA), capaz de realizar traducciones contextuales, así como servicios de interpretación, grabación, transcripción y elaboración automática de resúmenes para conferencias y eventos internacionales. Actualmente, la plataforma admite 80 idiomas y busca incorporar dialectos menos extendidos. La startup obtiene ya el 80% de sus ingresos de socios extranjeros y aspira ahora a consolidar su posición en el mercado vietnamita.



El premio “Estrella de Plata” fue otorgado a la empresa BioWraps por sus investigaciones sobre materiales y envases biodegradables elaborados a partir de cáscaras de frutas y residuos agrícolas. Esta iniciativa contribuye al desarrollo de la economía circular y prepara su expansión industrial hacia el mercado japonés.



Asimismo, se concedieron dos premios de estímulo a los proyectos estudiantiles A-EYE FRUIT, especializado en el control de la calidad de los productos agrícolas, y GEOCARBON, centrado en la cuantificación del carbono forestal mediante IA. Los demás finalistas entre los 11 proyectos seleccionados recibieron 30 millones de dongs cada uno.



Bajo el lema “Innovación para la ciudad del futuro”, la séptima edición del Tuoi Tre Startup Award 2026 puso el foco en las infraestructuras, el transporte, la logística y el desarrollo sostenible. Los proyectos fueron evaluados con criterios rigurosos relacionados con la innovación y las soluciones tecnológicas, la viabilidad económica y su pertinencia para el desarrollo urbano, el modelo de negocio, la capacidad y ejecución del equipo, las habilidades de presentación y el pensamiento crítico.



A lo largo de sus siete ediciones, el concurso ha recibido cerca de 1.200 candidaturas y reconocido alrededor de 200 iniciativas.



En la ceremonia, el profesor Mai Thanh Phong, rector de la Universidad de Tecnología de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, destacó la especial relevancia del tema de esta edición, en un contexto en el que la metrópoli avanza hacia nuevos modelos de crecimiento basados en la ciencia, la tecnología y la innovación.



Según señaló, una ciudad del futuro no se define únicamente por sus infraestructuras avanzadas o sus instalaciones modernas, sino, ante todo, por su capacidad para resolver eficazmente problemas concretos, desde el tráfico y la logística hasta la economía digital, el medio ambiente y el bienestar social./.





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