Presidente de la Asamblea Nacional de Laos llega a Hanoi para una visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, y su esposa, Vandara Siphandone, llegaron esta tarde a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam del 2 al 5 de noviembre, en respuesta a una invitación del titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su cónyuge.



En el aeropuerto internacional de Noi Bai, la delegación fue recibida por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Doan Anh; el coronel general Le Tan Toi, titular de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Hoang Long.



Delegados vietnamitas dan la bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, y a su esposa en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai. (Foto: VNA)

Acompañan al titular del Parlamento laosiano, Sonexay Siphandone, y a su esposa durante esta visita oficial el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Kongkeo Xaysongkham, y los titulares de diferentes comisiones del órgano legislativo.



En una entrevista sobre los contenidos relacionados con la visita y las relaciones de cooperación bilateral, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, señaló que, desde una perspectiva estratégica, esta visita reviste gran importancia para seguir concretando el contenido de la “cohesión estratégica” e incorporar este concepto como orientación transversal de las relaciones entre Vietnam y Laos.



En este sentido, ambos países continuarán consolidando la confianza política y reforzando la coordinación en cuestiones estratégicas relacionadas con el desarrollo de cada uno, especialmente en los ámbitos de la economía, la defensa y la seguridad, la conectividad de infraestructuras, la energía y el desarrollo de los recursos humanos.



De esta manera, además de seguir apoyándose mutuamente y compartiendo experiencias en sus respectivos procesos de desarrollo, ambos países fortalecerán gradualmente sus vínculos, la complementariedad y la interdependencia de intereses, creando nuevos impulsos y espacios para el desarrollo de cada uno y estrechando al mismo tiempo la vinculación de los intereses estratégicos de ambas naciones.



Por su parte, la embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh, expresó su confianza en que la visita oficial a Vietnam de Sonexay Siphandone reviste una importancia sumamente especial y refleja la alta consideración que el Partido, el Estado y la Asamblea Nacional de Laos otorgan a la consolidación, el fortalecimiento y el desarrollo de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países.



Sonexay Siphandone fue elegido presidente de la X Legislatura de la Asamblea Nacional de Laos el 5 de octubre de 2026. Por ello, esta visita cobra especial trascendencia para las relaciones entre los dirigentes de los órganos legislativos de ambos países en la nueva etapa, al tiempo que sienta las bases para seguir implementando eficazmente los acuerdos alcanzados y abrir nuevas vías de colaboración acordes con las necesidades de desarrollo de cada país en la actual coyuntura, señaló.



La embajadora agregó que esta visita no solo constituye una oportunidad para que los máximos dirigentes parlamentarios de ambos países intercambien opiniones y evalúen los resultados de la cooperación, sino también para que las dos partes acuerden orientaciones y medidas concretas destinadas a mejorar la calidad y la eficacia del funcionamiento de los órganos legislativos, así como a reforzar la coordinación en materia legislativa, supervisión suprema y toma de decisiones sobre los asuntos fundamentales del país./.