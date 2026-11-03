Comercio exterior de Vietnam supera el billón de dólares y busca anticiparse a riesgos

Hanoi (VNA) - En los primeros diez meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de Vietnam se estimó en 1.0106 mil millones de dólares, un aumento interanual del 32,3%, con lo que superó por primera vez la barrera del billón.



Este resultado impulsa el crecimiento económico, pero también plantea la necesidad de diversificar los mercados, mejorar la competitividad y prepararse para responder a las investigaciones y medidas de defensa comercial.



Mantener el crecimiento y diversificar los mercados



Según el Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, el comercio exterior de Vietnam alcanzó en octubre un valor estimado de 122,2 mil millones de dólares, un 47,6% más que en el mismo mes del año anterior. En el acumulado de los diez primeros meses, la cifra ascendió a 1.010 mil millones de dólares.



Las exportaciones sumaron alrededor de 499 mil millones de dólares, un incremento del 27,4%, muy por encima del objetivo de crecimiento anual del 15-16%. Los productos industriales manufacturados continuaron siendo el principal grupo exportador, con el 87,4% del valor total. Los principales mercados, entre ellos China, Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y la ASEAN, registraron una evolución positiva.



En octubre, Vietnam obtuvo un superávit comercial de 6,8 mil millones de dólares, lo que redujo el déficit acumulado en los diez primeros meses a unos 12,7 mil millones. El director del Departamento de Importación y Exportación, Nguyen Anh Son, valoró que estos resultados reflejan el dinamismo sostenido del comercio de mercancías y su importante contribución al crecimiento económico.



Según el profesor asociado y doctor Dinh Trong Thinh, experto en economía, el fuerte aumento del volumen del comercio exterior demuestra la eficacia de las políticas de promoción de las exportaciones impulsadas por el Gobierno, el Ministerio de Industria y Comercio y otros organismos.



Por su parte, el diputado Tran Hoang Ngan, de la delegación de la Asamblea Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, consideró que Vietnam está aprovechando eficazmente las ventajas de los 18 tratados de libre comercio (TLC) suscritos, así como el creciente prestigio y reconocimiento de su marca nacional.



Para mantener el ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre de 2026, el Ministerio de Industria y Comercio se centrará en aprovechar mejor los TLC, ampliar los mercados y reforzar la capacidad de las empresas para cumplir las normas comerciales.



Entre las principales medidas figuran intensificar las alertas tempranas sobre investigaciones de defensa comercial, barreras arancelarias, estándares ecológicos, trazabilidad y reglas de origen, así como apoyar a las empresas para mejorar la calidad, desarrollar sus marcas y garantizar la transparencia de las cadenas de suministro.

Foto ilustraLas exportaciones de prendas de vestir contribuyen significativamente al volumen total de exportaciones del país. (Fuente: VNA)

El Ministerio también promoverá las exportaciones por canales oficiales, ampliará los acuerdos de inspección y cuarentena de productos agrícolas, impulsará la inversión en logística frigorífica y estandarizará las zonas de cultivo y las instalaciones de envasado.



Según el proyecto de Estrategia de exportación e importación de mercancías hasta 2030, con visión a 2045, durante el período 2026-2030 se aspira a un crecimiento medio anual de las exportaciones del 15-16% y de las importaciones del 12-13%. Asimismo, se prevé que las empresas nacionales representen entre el 28% y el 30% de las exportaciones y que los productos procesados y refinados alcancen el 89-90% del total en 2030.



Anticiparse a las medidas de defensa comercial



El rápido crecimiento de las exportaciones también ha sometido a los productos vietnamitas a un mayor escrutinio en los mercados internacionales. Según el Departamento de Defensa Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, a mediados de septiembre de 2026, los productos vietnamitas se enfrentaban a 327 investigaciones de defensa comercial en 27 mercados. Solo en los primeros nueve meses del año se iniciaron 27 nuevos procedimientos, una cifra superior al total registrado durante todo 2025.



El Departamento de Defensa Comercial publicó una lista de 50 productos de exportación que presentan riesgo de ser objeto de investigaciones por medidas de defensa comercial, fraude de origen o transbordo ilegal. Entre los grupos más expuestos figuran la madera y sus productos, el hierro y el acero, los metales, los materiales, los productos industriales manufacturados, los productos químicos, los plásticos y las fibras.



Uno de los principales riesgos es que se sospeche que las empresas eluden las medidas de defensa comercial mediante el transbordo de mercancías o que no puedan demostrar que estas han sido objeto de un proceso de producción sustancial en Vietnam.



En este sentido, las compañías deben controlar el origen de las materias primas, transparentar sus procesos productivos y conservar debidamente las facturas, los documentos de importación, los coeficientes de consumo de materiales, los costes y los expedientes de exportación, a fin de acreditar el origen de sus productos cuando se les solicite.



Diversificar los mercados y los productos de exportación permitirá reducir la dependencia de determinados destinos, pero este proceso debe ir acompañado de una evaluación rigurosa de las normas de importación, el nivel de competencia y el riesgo de que se impongan medidas de defensa comercial en cada mercado./.