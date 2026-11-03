Ciudad Ho Chi Minh desarrolla sistema integral de atención al adulto mayor

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Con más de 1,57 millones de habitantes de 60 años o más, casi el 11% de su población, Ciudad Ho Chi Minh está desarrollando un sistema integral de atención para responder al rápido envejecimiento demográfico, mejorar la calidad de vida de este grupo y fomentar su participación social.



Adaptarse al envejecimiento demográfico



Según el Departamento municipal de Salud, la urbe entró en la etapa de envejecimiento demográfico en 2017 y se prevé que tenga una población envejecida alrededor de 2038.



El doctor Huynh Minh Chin, subdirector del Departamento, advirtió que la demanda de atención seguirá aumentando, mientras que el modelo basado principalmente en el apoyo familiar afronta una presión creciente. Las personas mayores suelen padecer varias enfermedades crónicas y necesitan atención continua y coordinada entre hospitales, centros sanitarios, familias e instituciones sociales.



Desde 2025, la ciudad ha probado distintos modelos, entre ellos el servicio diurno del Hospital de Rehabilitación y Tratamiento de Enfermedades Profesionales, que atiende a 40 personas mayores. Además de recibir tratamientos y cuidados médicos, los usuarios participan en actividades recreativas y ejercicios adaptados a su condición física y mental.



Nguyen Thi Ai Van, de 83 años, acude al centro desde hace más de seis meses para recibir atención de enfermería, consultar a los médicos y compartir actividades con personas de su generación. Según cuenta, las comidas también se adaptan a sus necesidades de salud.



La metrópolis ha establecido asimismo puntos de atención diurna en barrios y comunas. En Binh Tan, uno de estos espacios reúne cada mañana a adultos mayores para realizar controles médicos, ejercicios suaves, jugar al ajedrez y cantar. Vu Hong Ninh, presidente de la Asociación de Personas Mayores del barrio, destacó que estas actividades favorecen una vida activa y les permiten seguir contribuyendo a sus familias y a la sociedad.



Red de atención en cinco niveles



Huynh Minh Chin señaló que el Departamento municipal de Salud coordina con otros organismos, centros médicos, instituciones educativas y empresas la creación de un ecosistema que integre servicios sanitarios y sociales, desde la atención primaria y domiciliaria hasta la rehabilitación, los cuidados prolongados y paliativos y el apoyo psicológico.



El funcionario subrayó que las personas mayores no deben ser consideradas únicamente beneficiarias de las políticas públicas, sino también personas capaces de elegir los servicios que reciben y aportar sus conocimientos y experiencia a la sociedad.



La urbe cuenta con una amplia red de establecimientos médicos públicos y privados y especialistas experimentados. La reorganización de sus límites administrativos también abre oportunidades para ampliar los centros de cuidados prolongados, rehabilitación y descanso con atención sanitaria.



En la próxima etapa, la red funcionará en cinco niveles, según el estado de salud, el grado de dependencia y las condiciones económicas de cada persona: atención y prevención desde el hogar; seguimiento médico y rehabilitación básica en centros locales y puntos diurnos; asistencia domiciliaria de equipos sanitarios y cuidadores; servicios residenciales especializados, y tratamiento de casos complejos en hospitales generales y especializados.



El plan estará vinculado a la estrategia de economía plateada de la ciudad y definirá objetivos, plazos, responsabilidades y recursos. Entre las prioridades figuran fortalecer la atención primaria, ampliar los servicios domiciliarios y diurnos, desarrollar la geriatría, formar personal especializado y atraer inversiones para cubrir las necesidades aún no atendidas./.

VNA