Efectúan Seminario de Diálogo ASEAN – China sobre IA y educación digital

Hanoi (VNA)- La inteligencia artificial (IA) ofrece nuevas oportunidades para innovar en la educación, pero su aplicación debe centrarse en las personas, potenciar el papel activo de docentes y estudiantes y garantizar la inclusión, la ética y la transparencia.



Así lo destacaron expertos en el Seminario de Diálogo ASEAN-China sobre IA y Educación Digital, organizado este lunes por la Universidad de Educación, de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi.



El seminario inauguró la Conferencia Mundial de Educación en Línea 2026 (GMC 2026), bajo el lema “Redistribuir la inteligencia: transformar la educación hacia el futuro de la humanidad y la inteligencia artificial”, organizada conjuntamente por la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi y la Universidad Tsinghua de China, del 2 al 4 de noviembre en Hanoi.



El evento reúne a expertos, científicos y representantes de instituciones educativas y organizaciones de investigación de China, la ASEAN y otras regiones del mundo, con el objetivo de compartir experiencias, conectar recursos e impulsar la cooperación en materia de educación digital.



El profesor asociado y doctor Tran Thanh Nam, rector de la Universidad de Educación, señaló que el seminario constituye una oportunidad para ampliar la cooperación académica internacional y promover el intercambio de expertos, la investigación y la formación conjunta.



A través del evento, dijo, la institución espera fortalecer las iniciativas de cooperación entre Vietnam, China y los países de la ASEAN, contribuyendo a construir un ecosistema de educación digital abierto, innovador y responsable.

El profesor asociado y doctor Tran Thanh Nam, rector de la Universidad de Educación de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, habla en el evento. (Fuente:VNU)





Un representante del Instituto de Tecnologías de la Información en la Educación de la UNESCO (UNESCO IITE) subrayó que la IA debe estar al servicio de los objetivos educativos y reforzar las capacidades de docentes y estudiantes, sin menoscabar el papel de las personas.



Los profesores deben seguir ocupando una posición central en las decisiones pedagógicas. La IA puede ayudar a analizar datos, diseñar clases, personalizar el aprendizaje y reducir la carga de trabajo, pero no puede sustituir a los docentes en la organización y orientación de las actividades de aprendizaje ni en la formación integral de los estudiantes.



En cuanto a los alumnos y estudiantes universitarios, además de adquirir competencias para utilizar la IA, es necesario desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de evaluar las tecnologías, identificar sus oportunidades y riesgos y utilizarlas de manera responsable.



Durante el seminario, los participantes centraron sus debates en tres grandes ejes: la innovación de la enseñanza y el aprendizaje mediante la IA; la aplicación de esta tecnología en la formación profesional y las prácticas especializadas; y la transformación digital de la educación y la construcción de un ecosistema de cooperación regional.



Los expertos intercambiaron opiniones sobre las posibilidades de aplicar la IA para renovar los métodos de enseñanza, personalizar el aprendizaje y crear entornos educativos inteligentes.



También analizaron la integración de esta tecnología en la formación en ámbitos como la medicina, la química, la biología, las ciencias de la educación y la gestión educativa, vinculándola con la necesidad de elevar las competencias profesionales y la calidad de la formación.



Asimismo, los participantes propusieron desarrollar infraestructuras y recursos educativos abiertos, intensificar el intercambio de conocimientos y promover la cooperación transfronteriza. La aplicación de las tecnologías debe adaptarse a las condiciones económicas, sociales y culturales, así como a los sistemas educativos de cada país.



Previamente, en la reunión de 2026 del Comité Directivo de la Alianza Mundial para los MOOC y la Educación en Línea (GMA), el profesor asociado y doctor Tran Thanh Nam presentó cuatro iniciativas de cooperación.



En concreto, la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi propuso crear un grupo de trabajo sobre las competencias de los docentes para aplicar la IA, con vistas a elaborar un marco común de competencias y programas de capacitación; desarrollar entre dos y cinco cursos inteligentes y multilingües, en vietnamita e inglés, sobre IA en la educación, enseñanza digital y evaluación del aprendizaje; y poner en marcha el Programa de Intercambio de Académicos de la GMA y un programa de investigación conjunta sobre IA en la educación.



La cuarta iniciativa consiste en incluir la educación multilingüe y las competencias docentes entre las prioridades del Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Educación Superior Digital 2027. La Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi manifestó su disposición a participar en la elaboración de un capítulo específico sobre el Sudeste Asiático y compartir las experiencias y prácticas de la región./.