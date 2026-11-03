Política

Parlamento de Vietnam debate reformas a Ley de Electricidad para garantizar tarifas razonables y transparentes

La Asamblea Nacional de Vietnam debate reformas de cuatro leyes, entre ellas las de Electricidad y Propiedad Intelectual, para mejorar el marco jurídico y simplificar los procedimientos administrativos.

Trabajadores del sector eléctrico ofrecen orientación sobre el uso eficiente de la electricidad a empresas del Parque Industrial Yen My, en la provincia de Hung Yen. (Foto: VNA)
Trabajadores del sector eléctrico ofrecen orientación sobre el uso eficiente de la electricidad a empresas del Parque Industrial Yen My, en la provincia de Hung Yen. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam debate hoy, durante sesión plenaria en el marco de su segundo período de sesiones, cuatro proyectos de ley, entre ellos las reformas de las leyes de Electricidad y de Propiedad Intelectual.

Los otros dos textos sometidos a debate son los proyectos de modificación de la Ley de Expropiación y Requisición de Bienes y de la Ley de Subastas de Bienes.

La reforma de varios artículos de la Ley de Electricidad tiene como objetivo institucionalizar las nuevas orientaciones en materia de seguridad energética y eliminar los obstáculos existentes en la planificación, la inversión, la selección de inversores, las tarifas y el mercado eléctrico. Con ello, se busca superar las barreras institucionales que afectan directamente al desarrollo de las fuentes de generación y las redes eléctricas, así como garantizar la seguridad del suministro de electricidad.

La reforma también pretende asegurar tarifas eléctricas razonables, públicas y transparentes, descentralizar competencias, simplificar los procedimientos administrativos y garantizar la coherencia del sistema jurídico.

Por su parte, el objetivo de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es perfeccionar el marco jurídico en esta materia, renovar la estructura organizativa, simplificar los procedimientos administrativos y reducir los requisitos para las actividades empresariales. Asimismo, busca unificar la gestión estatal de la propiedad intelectual, incluidos los derechos sobre las variedades vegetales.

El proyecto mantiene el ámbito de aplicación de la legislación vigente, que comprende los derechos de autor, los derechos conexos, los derechos de propiedad industrial, los derechos sobre las variedades vegetales y su protección. Además, incorpora disposiciones que permiten a las partes interesadas solicitar la modificación de los datos del poseedor del título de protección en caso de transferencia de derechos./.

VNA
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Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

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