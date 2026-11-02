Parlamento vietnamita debate propuesta de inversión en trabajo de lucha contra delincuencias

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy la propuesta de inversión en el Programa nacional de objetivos de prevención y lucha contra las drogas y la delincuencia para el período 2026-2035.



Según el informe presentado por el Gobierno, el presupuesto total estimado del programa asciende a 1,74 mil millones de dólares para el período 2026-2030 y a unos 698 millones de dólares para el período 2031-2035.



Para 2030, el programa se propone que al menos el 50% de las comunas, barrios y zonas especiales estén libres de drogas; y que se detecten y desmantelen el 100% de los puntos y focos de actividad compleja, los lugares con riesgo de convertirse en centros de tráfico, los vendedores minoristas de drogas y las superficies de cultivo ilegal de plantas que contienen sustancias estupefacientes.



Asimismo, se prevé garantizar el tratamiento de al menos 50.000 personas dependientes de opioides y ofrecer asesoramiento, apoyo e intervenciones sanitarias y psicológicas a más del 90% de las personas drogodependientes, quienes consumen drogas ilegalmente y quienes han concluido programas de rehabilitación.



Para 2035, el programa aspira a que más del 95% de la población tenga acceso a información y campañas de sensibilización sobre la prevención y lucha contra la delincuencia, y que el 100% de los alumnos y el 90% de los estudiantes universitarios reciban educación y divulgación jurídica. También establece el objetivo de reducir anualmente en más del 10% el número de delitos contra el orden y la seguridad sociales.



En su intervención, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, expresó su respaldo a la aprobación del programa y subrayó que la prevención y lucha contra la delincuencia y los males sociales, especialmente los delitos relacionados con las drogas, constituye una tarea importante para crear un entorno estable y seguro que favorezca el desarrollo.



Instó a los ministerios, sectores y localidades a elaborar planes concretos de ejecución, definir claramente los objetivos, los plazos y las medidas, y reforzar la divulgación, la inspección y la evaluación periódica.



Asimismo, propuso considerar los resultados de la lucha contra las drogas y la delincuencia como uno de los criterios para evaluar el grado de cumplimiento de las tareas por parte de las organizaciones del Partido, las autoridades y sus máximos responsables, así como establecer mecanismos que garanticen la rendición de cuentas.



Para reducir la delincuencia, destacó la necesidad de movilizar la fuerza de toda la población bajo el lema: “Cada ciudadano es un combatiente, cada familia es un frente y cada localidad es una fortaleza”.



En la reunión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional también ofreció opinión acerca de tres proyectos de autopistas: Bao Ha-Lai Chau (tramo Bao Ha-Tan Phong), Quang Ngai-Kon Tum y Moc Chau-Son La-Dien Bien (tramo que atraviesa la provincia de Son La).



Con el voto a favor del 100% de los diputados presentes, el Comité Permanente aprobó una resolución que establece que los organismos de inspección podrán retener una parte de los fondos recuperados mediante sus inspecciones, una vez ingresados en el presupuesto estatal, para financiar sus actividades y fortalecer sus capacidades.



El Comité también examinó los mecanismos y políticas especiales para el desarrollo del turismo./.

VNA