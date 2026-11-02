Vietnam e Italia amplían cooperación en diversos sectores

Roma (VNA)- La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, y su homóloga italiana, Maria Tripodi, copresidieron hoy en Roma la séptima consulta política a nivel de vicecancilleres entre los dos países.



En la reunión, ambas partes informaron sobre la situación del desarrollo socioeconómico de sus respectivos países, revisaron la cooperación durante el período transcurrido y definieron orientaciones para las relaciones entre ambas naciones en diversos ámbitos clave de cooperación.



Señalaron con satisfacción que, desde la consulta anterior, los dos países han mantenido una estrecha coordinación y han logrado resultados positivos, tales como el incremento del intercambio de delegaciones a diversos niveles y a través de distintos canales, especialmente la exitosa visita oficial a Italia del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en abril de 2026.



Además, han aprovechado eficazmente los mecanismos de cooperación para profundizar aún más la Asociación Estratégica entre Vietnam e Italia, resaltaron.



Maria Tripodi evaluó altamente el desarrollo fructífero de las relaciones entre los dos países en los últimos tiempos y afirmó que Vietnam es uno de los socios clave de Italia y su mayor socio comercial dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



La parte anfitriona reiteró que Italia seguirá acompañando a Vietnam a lo largo de su futuro proceso de desarrollo.



Mientras, Le Thi Thu Hang formuló votos porque los dos países continúen manteniendo el ritmo de crecimiento del comercio bilateral a través de la implementación efectiva del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA).



En esta ocasión, pidió a Italia que inste a la Comisión Europea a levantar pronto la "tarjeta amarilla" impuesta sobre los productos pesqueros vietnamitas, y que promueva la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA) por parte de los cinco Estados miembros restantes.



Al coincidir con las propuestas mencionadas, Maria Tripodi expresó su satisfacción por los resultados positivos de la cooperación económica, comercial y de inversión, y reafirmó su firme apoyo al Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), así como a la pronta ratificación del tratado EVIPA.



Las empresas italianas demuestran un gran interés en las oportunidades de inversión en Vietnam, especialmente en sectores como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la biotecnología y la agricultura de alta tecnología, así como buscan fortalecer la cooperación en ámbitos que incluyen la transición hacia energías verdes, la energía térmica, la implementación de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP, en inglés) y la energía eólica marina, informó.



En cuanto a otros ámbitos de cooperación, abogaron por implementar eficazmente el Programa de Acción Vietnam-Italia para el período 2025-2026, con visión hasta 2027, e impulsar los pilares de colaboración en defensa, seguridad, ciencia y tecnología e innovación.



También hicieron hincapié en la importancia de seguir coordinándose estrechamente y apoyándose mutuamente en los foros multilaterales y las organizaciones internacionales, especialmente en las Naciones Unidas (ONU), así como reforzando la cooperación en los marcos ASEAN-Italia y ASEAN-Unión Europea.



Al compartir opiniones sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común, subrayaron que las disputas deben resolverse por medios pacíficos, sobre la base del respeto a los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de la ONU.



Sobre el Mar del Este, destacaron la importancia de garantizar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea en esas aguas y de respetar el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Con anterioridad, Le Thi Thu Hang sostuvo un encuentro de trabajo con el subsecretario de la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede, Mihaita Blaj, para abordar medidas destinadas a fortalecer la cooperación bilateral./.

VNA