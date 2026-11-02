Titular parlamentario de Laos destaca papel de asociaciones de amistad para nexos bilaterales

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, recibió hoy en Hanoi a una delegación de la Asociación de Amistad Vietnam-Laos, encabezada por su presidente Nguyen Dac Vinh, jefe de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional de Vietnam, en el marco de su visita oficial al país.



Durante el encuentro, el presidente del Parlamento laosiano expresó su satisfacción por el continuo desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.



Destacó la importancia de 2027, año en que Vietnam y Laos celebrarán el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (5 de septiembre de 1962-2027) y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos (18 de julio de 1977-2027).



Sonexay Siphandone pidió a la Asociación de Amistad Vietnam-Laos y la Asociación de Amistad Laos-Vietnam que mantengan una estrecha coordinación e intensifiquen la divulgación sobre la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países.



Por su parte, Dac Vinh afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas consideran la solidaridad especial entre Vietnam y Laos un patrimonio invaluable de ambos pueblos y un factor de importancia estratégica para la causa revolucionaria de cada país.



Enfatizó que preservar, consolidar y promover esta relación especial es una responsabilidad compartida por todos los niveles, sectores, organizaciones y ciudadanos de ambos países, incluidas las organizaciones de diplomacia popular.



Destacó que los parlamentos de ambos países desempeñan un papel importante en el impulso de las relaciones de cooperación mediante el intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel, así como el intercambio de experiencias en materia de elaboración legislativa y supervisión, contribuyendo a profundizar y hacer más eficaz la cooperación integral entre Vietnam y Laos.



Dac Vinh señaló que ambas asociaciones reciben siempre una atención y orientación estrechas de los dirigentes de los dos partidos y Estados.



En cumplimiento de estas orientaciones, las dos asociaciones han coordinado numerosas actividades, especialmente con motivo de importantes efemérides. Entre ellas destaca el V Festival de Amistad Popular Vietnam-Laos, celebrado en 2022 en Quang Tri (Vietnam) y Savannakhet (Laos), con ocasión del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 45.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países.



Asimismo, organizan periódicamente encuentros e intercambios entre jóvenes, escolares y universitarios; reuniones entre antiguos voluntarios militares y expertos vietnamitas y las nuevas generaciones de ambos países; actividades de intercambio cultural budista y homenajes a los héroes y mártires; y programas de atención y apoyo a los estudiantes laosianos en Vietnam.



También coordinan iniciativas de bienestar social y ayudan a las localidades con mayores dificultades. En las zonas fronterizas, las localidades de ambos países han puesto en marcha numerosos programas de hermanamiento entre aldeas, comunidades y administraciones locales.



Dac Vinh informó que, en 2027, las dos asociaciones coordinarán estrechamente con los organismos y organizaciones de ambos países la celebración de las actividades conmemorativas e intensificarán la divulgación sobre las relaciones Vietnam-Laos.



Tras valorar los resultados de la coordinación entre ambas asociaciones, Sonexay Siphandone pidió que continúen organizando actividades concretas para estrechar los vínculos entre los dos pueblos./.

VNA