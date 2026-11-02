Vietnam e India consolidan su Asociación Estratégica Integral Reforzada

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, recibió hoy al asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, con motivo de su visita al país.



En sus palabras, el canciller Le Hoai Trung afirmó que Vietnam siempre concede gran importancia a sus relaciones de amistad tradicional con la India, considerando a este país no solo como uno de sus socios clave más destacados, sino también como un amigo sincero y cercano que apoyó a Vietnam a lo largo de su lucha por la independencia nacional y su proceso de construcción nacional.



El hecho de que ambas naciones elevaron los nexos a la Asociación Estratégica Integral Reforzada constituye un hito importante, que refleja un alto nivel de confianza política, la convergencia de intereses y una visión compartida, y sienta las bases para que la cooperación bilateral se desarrolle de manera más profunda y sustancial en la nueva etapa, reiteró.



A su vez, el visitante valoró los logros de desarrollo de Vietnam y su creciente posición en la escena internacional, y afirmó que el país indochino es un socio importante para la implementación de la política de la India en la región, especialmente en el actual contexto de rápidos y complejos cambios en la situación mundial y regional.



Ajit Doval enfatizó que ambas naciones comparten numerosos intereses estratégicos y expresó su deseo de reforzar la conectividad y estrechar la coordinación en asuntos bilaterales, regionales e internacionales.



En la ocasión, las dos partes intercambiaron abiertamente opiniones sobre algunos ámbitos prioritarios de cooperación bilateral.



Coincidieron en mantener los intercambios de delegaciones de alto nivel y coordinar la implementación de los acuerdos y resultados alcanzados durante las recientes visitas de alto nivel, en particular la visita de Estado a la India del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, en mayo de 2026, así como preparar bien las actividades conmemorativas al 55 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países en 2027.



En materia de economía, comercio e inversión, valoraron el crecimiento del intercambio comercial bilateral y acordaron seguir aprovechando eficazmente el potencial de sus respectivos mercados, con miras a alcanzar la meta de 25 mil millones de dólares por el valor de la transacción mercantil.



Ajit Doval subrayó que ambos países aún cuentan con gran espacio para promover la cooperación, especialmente en los ámbitos de la energía, las infraestructuras y la tecnología. Asimismo, alentó a reforzar los vínculos entre las empresas, ampliar las inversiones y diversificar las cadenas de suministro.



Ambas partes también abogaron por impulsar la cooperación en ciencia y tecnología e innovación, especialmente en los ámbitos de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las tecnologías estratégicas, la energía nuclear con fines pacíficos y la formación de recursos humanos altamente cualificados.



Asimismo, intercambiaron opiniones sobre cuestiones emergentes de la situación internacional y regional y los impactos relativos a la seguridad energética, las cadenas de suministro y la seguridad de la navegación marítima internacional.



Coincidieron en intensificar las consultas, el intercambio de información y la coordinación para responder a las situaciones que puedan surgir, mantener la seguridad marítima y promover la cooperación para reforzar la resiliencia económica y proteger los intereses legítimos de cada país.



Además, acordaron seguir coordinándose estrechamente en los foros regionales e internacionales y contribuir conjuntamente a construir un orden regional abierto, que promueva el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y un orden basado en normas. El representante indio afirmó que su país concede importancia al papel central de la ASEAN y está dispuesto a apoyar a la agrupación en el fortalecimiento de su capacidad para responder a la nueva circunstancia./.

VNA