Dirigente parlamentario vietnamita sostiene conversaciones con su homólogo laosiano

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa presidieron hoy la ceremonia oficial de bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, y su cónyuge, celebrada en la sede del órgano legislativo vietnamita en Hanoi.



En sus conversaciones posteriores, el dirigente anfitrión felicitó a Sonexay Siphandone por su elección como presidente de la Asamblea Nacional de Laos de la X Legislatura. Destacó que esta es su primera visita al extranjero en el nuevo cargo y consideró que refleja los estrechos vínculos y la confianza especial entre los dos Partidos, Estados y órganos legislativos.



Asimismo, señaló que la visita contribuirá a consolidar la confianza política, fortalecer la cooperación parlamentaria e impulsar las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países.



Al referirse a la situación de cada país, el titular parlamentario vietnamita felicitó al Partido, el Estado y el pueblo de Laos por sus importantes logros en distintos ámbitos y reafirmó que Vietnam concede la máxima prioridad a preservar y cultivar las relaciones especiales bilaterales. También expresó su profundo agradecimiento por el apoyo y la solidaridad del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo laosianos durante la lucha por la liberación nacional de Vietnam, así como en la actual causa de construcción y salvaguarda de la Patria.



Por su parte, el dirigente visitante afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Laos recuerdan y valoran la ayuda solidaria y entrañable de Vietnam durante la lucha por la liberación nacional y en el proceso de construcción, defensa y desarrollo del país. Tras destacar los importantes avances de Vietnam, manifestó su confianza en que este continuará desarrollándose de manera rápida y sostenible y elevando su posición en la escena internacional.



Ambas partes aplaudieron los avances positivos de las relaciones bilaterales en los últimos tiempos y acordaron coordinar estrechamente la implementación efectiva de los acuerdos de alto nivel, los documentos de cooperación y la Estrategia de Cooperación Vietnam-Laos para el período 2021-2030. También coincidieron en intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel y a todos los niveles, aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y promover la divulgación de la tradición de solidaridad especial entre ambos países, especialmente entre las jóvenes generaciones.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



Durante las conversaciones, los dos dirigentes intercambiaron opiniones sobre las actividades de las Asambleas Nacionales desde el inicio de sus respectivas legislaturas y sus prioridades para 2027. Valoraron los resultados alcanzados en la labor legislativa y en la concreción de los lineamientos, orientaciones y nuevos requisitos establecidos en los documentos de los respectivos comités centrales partidistas, en respuesta a las necesidades prácticas del desarrollo nacional.



Asimismo, destacaron los resultados de la coordinación entre ambos órganos legislativos, especialmente en el intercambio de delegaciones y experiencias en materia de legislación, supervisión y toma de decisiones sobre asuntos importantes del país, así como en su participación conjunta en foros parlamentarios regionales e internacionales. Subrayaron que la cooperación parlamentaria constituye uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales, al contribuir a consolidar su marco jurídico, supervisar la aplicación de los acuerdos de alto nivel y materializar las orientaciones de los dirigentes de ambos Partidos y Estados.



Ambas partes acordaron seguir impulsando la cooperación entre las dos Asambleas Nacionales e intensificar el intercambio de experiencias en la construcción y perfeccionamiento del sistema jurídico, la organización del aparato estatal, la operación de las administraciones locales y la supervisión de la ejecución de los acuerdos de alto nivel, así como de los programas y proyectos clave entre ambos países. También convinieron en promover la cooperación en transformación digital, el desarrollo de la Asamblea Nacional electrónica y la aplicación de nuevas tecnologías en las actividades parlamentarias.



Además, acordaron revisar el Acuerdo de cooperación entre las Asambleas Nacionales de ambos países, firmado en mayo de 2022, y actualizar sus contenidos para adaptarlos a las necesidades de desarrollo de la nueva etapa, con vistas a suscribir una versión revisada en 2027.



Los dos dirigentes destacaron la importancia de reforzar la supervisión conjunta y acompañar a los Gobiernos de ambos países en la implementación efectiva de los acuerdos suscritos. El objetivo es lograr avances sustanciales en la cooperación económica, comercial y de inversión, en consonancia con el potencial y los estrechos vínculos políticos entre ambas naciones. En este sentido, coincidieron en facilitar la expansión de las actividades de inversión y comercio de las empresas y resolver oportunamente las dificultades y obstáculos que surjan durante la ejecución de los proyectos conjuntos, especialmente en sectores estratégicos para la interconexión de ambas economías.



También subrayaron la necesidad de mejorar la eficacia de la cooperación en educación y formación, desarrollo de recursos humanos, ciencia y tecnología, salud, cultura e intercambios pueblo a pueblo. Asimismo, acordaron seguir prestando atención a la formación de funcionarios y estudiantes laosianos en Vietnam, a fin de consolidar una sólida base social para las relaciones bilaterales.



En el ámbito multilateral, ambos líderes acordaron mantener una estrecha coordinación en foros parlamentarios regionales e internacionales, como la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), la Unión Interparlamentaria (UIP) y otros mecanismos pertinentes. También destacaron la importancia de intensificar el intercambio de información y las consultas sobre asuntos de interés común, contribuyendo al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



Ambas partes coincidieron, además, en promover encuentros e intercambios entre los altos dirigentes de los tres Partidos y los líderes parlamentarios de Vietnam, Laos y Camboya, con el fin de fortalecer la solidaridad, la cooperación y el desarrollo regional.



Abogaron por coordinar los preparativos para conmemorar en 2027 el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos.



Tras las conversaciones, Sonexay Siphandone y la delegación laosiana asistieron como invitados a una reunión del segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura./.

