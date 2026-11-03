Cultura-Deporte

La AFC aplaza Copa Asiática de 2027 hasta enero de 2028

La AFC aplaza la Copa Asiática 2027 en Arabia Saudita por motivos de seguridad y logística. El torneo se jugará del 23 de diciembre al 21 de enero de 2028.

Hanoi (VNA) - La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció hoy el aplazamiento de la fase final de la Copa Asiática 2027, prevista en Arabia Saudita, cuyo calendario se trasladará de principios de 2027 al período comprendido entre finales de ese año y enero de 2028.

La decisión responde a la creciente preocupación por la seguridad, la logística y las dificultades de desplazamiento en la región, en medio del conflicto en Oriente Medio.

Tras consultar con el Comité organizador de Arabia Saudita, la AFC decidió modificar el calendario de la competición. El torneo, inicialmente previsto del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, se disputará finalmente del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028. El nuevo calendario será presentado a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para su aprobación.

En un comunicado, los organizadores señalaron que la decisión se adoptó tras evaluar detenidamente los acontecimientos excepcionales en la región, que han generado importantes desafíos logísticos y perturbaciones en el transporte. El cambio de fechas resulta necesario para garantizar los intereses y la seguridad de las selecciones participantes, los responsables oficiales, los espectadores y todas las partes involucradas.

La preocupación por la seguridad se ha intensificado tras los recientes ataques contra Arabia Saudita. La situación de seguridad y los obstáculos a la movilidad también han obligado a modificar o aplazar otros acontecimientos deportivos previstos en el país.

La Copa Asiática 2027 será la 19.ª edición del campeonato continental y contará con la participación de 24 selecciones, que disputarán un total de 51 partidos. Será, además, la primera vez que Arabia Saudita organice el torneo. Los encuentros se celebrarán en tres ciudades: Riad, Yeda y Al Khobar.

A finales de octubre pasado, la AFC y el comité organizador local habían completado el calendario de la competición y anunciado las sedes y los horarios de los partidos.

Según el sorteo del principal torneo de selecciones nacionales del continente, Vietnam quedó encuadrado en el grupo E, junto con Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Yemen./.

VNA
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