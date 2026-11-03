Provincia de An Giang moviliza recursos para ejecutar 21 proyectos de cara a APEC 2027

An Giang, Vietnam (VNA) – La provincia survietnamita de An Giang está movilizando todos los recursos disponibles para acelerar la ejecución de 21 proyectos de infraestructura en la zona especial de Phu Quoc, con vistas a garantizar las condiciones necesarias para la Semana de Alto Nivel del APEC 2027.



La Resolución No. 41/2026/QH16, aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de agosto de 2026, y la Decisión No. 1679/QD-TTg, emitida por el primer ministro el 28 de agosto del mismo año, establecieron un marco jurídico especial que permite resolver numerosas dificultades y obstáculos en la ejecución de las obras destinadas a servir al APEC 2027.



Según Le Trung Ho, vicepresidente del Comité Popular provincial, los nuevos mecanismos han permitido solucionar problemas relacionados con la planificación, la arquitectura, los procedimientos de inversión, los terrenos, la colaboración público-privada (PPP), los fondos de tierras para pagos, la aceptación de obras y la gestión de materiales de construcción.



La localidad aplica un mecanismo de “vía rápida” para los expedientes y procedimientos vinculados al APEC 2027, con el propósito de acortar los plazos de evaluación y aprobación, sin dejar de cumplir estrictamente la legislación vigente.



Los 21 proyectos prioritarios comprenden 11 de inversión pública y 10 ejecutados bajo modalidades de colaboración público-privada o inversión empresarial. Según el Departamento provincial de Finanzas, el plan de inversión pública para estas obras en 2026 supera los 13,4 billones de dongs (515 millones de dólares). Hasta el 26 de octubre, se habían desembolsado más de 9,58 billones de dongs (368 millones de dólares), equivalentes al 71,14% del plan.



Entre las obras con mayor avance figuran la construcción subterránea de infraestructura técnica en la zona de Duong Dong, con un 87,18%; la ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, cuyas terminales T2 y VIP registran avances del 80,3% y el 99,8%, respectivamente, mientras que la segunda pista ya está terminada; el Centro de Conferencias del APEC, con un 77,7%; y el Centro Inteligente de Supervisión y Gestión de la zona especial de Phu Quoc, con un 80%.



Por su parte, la carretera provincial DT.975 presenta un avance superior al 61%; las obras del dique y el relleno del terreno del Centro de Conferencias del APEC, un 57,42%; y la zona de reasentamiento de An Thoi, un 58,36%.



Ante el considerable volumen de trabajo pendiente y el ajustado calendario, el presidente del Comité Popular provincial, Ho Van Mung, instó a los inversores y contratistas a elaborar planes de construcción rigurosos, organizar los trabajos en tres turnos y cuatro equipos, reforzar el personal y los equipos, y desplegar simultáneamente varios frentes de obra.



La provincia subraya que la aceleración de los proyectos debe ir acompañada de garantías de calidad, seguridad, eficiencia y sostenibilidad. También es necesario reservar tiempo suficiente para las inspecciones, la aceptación de las obras, la integración de los sistemas y las pruebas operativas antes de su puesta en funcionamiento.



Los proyectos no solo contribuirán al éxito de la Semana de Alto Nivel del APEC 2027, sino que también permitirán completar las infraestructuras aeroportuarias y de transporte urbano, mejorar los sistemas de abastecimiento y drenaje de agua, el tratamiento ambiental y la transformación digital, creando un nuevo impulso para el desarrollo socioeconómico sostenible de la zona especial de Phu Quoc./.

VNA