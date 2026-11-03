Región central de Vietnam refuerza la inversión en infraestructuras aeroportuarias

Da Nang, Vietnam (VNA) - La región central de Vietnam está ampliando gradualmente su infraestructura aeroportuaria, con proyectos destinados a aumentar la capacidad de las terminales, construir nuevas pistas y ampliar las plataformas de estacionamiento de aeronaves, a fin de impulsar el desarrollo económico, el turismo y el comercio.



El 29 de octubre, el Aeropuerto Internacional de Phu Cat, en la provincia de Gia Lai, recibió de forma segura el primer vuelo chárter procedente de Macao (China) en su segunda pista, lo que marcó la entrada en funcionamiento de esta instalación.



Iniciada en agosto de 2025, la obra contó con una inversión superior a 3,24 billones de dongs (unos 124 millones de dólares) y fue ejecutada por la Junta de Gestión de Proyectos de Construcción de Obras de Transporte y Agricultura de Gia Lai. La nueva pista permite al aeropuerto recibir aeronaves de código C, como los modelos A320 y A321, así como aviones de código E cuando se cumplan las condiciones operativas correspondientes.



En la provincia de Quang Tri, también avanzan las obras del aeropuerto homónimo. En octubre, una aeronave Cessna 208 realizó vuelos de inspección para evaluar la seguridad del espacio aéreo y completar los requisitos técnicos previos a su puesta en servicio.



El proyecto, con una inversión superior a 5,8 billones de dongs (224 millones de dólares), se ejecuta bajo la modalidad de asociación público-privada (APP) por un consorcio integrado por T&T y CIENCO4. Según el plan ajustado, el aeropuerto pasará de la categoría 4C a la 4E, lo que le permitirá recibir aviones de fuselaje ancho como los Boeing 777 y 787, así como el Airbus A350. Su capacidad prevista es de cinco millones de pasajeros y 25.500 toneladas de carga al año. Hasta la fecha, las obras han superado el 80% de ejecución.



Paralelamente, la empresa del proyecto firmó en agosto de 2026 un contrato de consultoría con la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) para elaborar la documentación y completar los procedimientos de autorización, así como preparar los planes de organización, personal, gestión y explotación. Estos trabajos han avanzado más del 60%.



En la ciudad de Da Nang, pese a las inversiones realizadas en la terminal internacional T2 y la modernización de la T1 del aeropuerto internacional, la capacidad operativa aún no ha seguido el ritmo del crecimiento del tráfico de pasajeros.



A finales de agosto de 2026, ACV y el Comité Popular municipal anunciaron dos proyectos de ampliación: la renovación y expansión de la terminal T1 y la ampliación, en su primera fase, de la plataforma de estacionamiento de aeronaves. Ambas iniciativas cuentan con una inversión total cercana a los 10 billones de dongs (385 millones de dólares).



Según el diseño, la ampliación elevará la capacidad de la terminal T1 a 14 millones de pasajeros al año y añadirá seis posiciones de estacionamiento para aeronaves de código C. Se prevé que las obras comiencen en agosto de 2027. La ampliación de la terminal entraría en funcionamiento en enero de 2029, mientras que la renovación de la instalación existente concluiría en agosto de ese año.



Nguyen Duc Hung, director general interino de ACV, se comprometió a coordinar estrechamente con las autoridades de Da Nang y las entidades pertinentes para garantizar la calidad, la seguridad, el cumplimiento del calendario y la eficiencia de la inversión.



Por su parte, el crecimiento del turismo en la ciudad de Hue está aumentando la presión sobre la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional de Phu Bai. Según las previsiones del Ministerio de Construcción, la instalación podrá atender a unos cuatro millones de pasajeros al año en 2030 y 12 millones en 2050.



Sin embargo, las autoridades locales estiman que el tráfico podría alcanzar los seis millones de pasajeros ya en 2026. Por ello, proponen elevar la capacidad prevista para 2030 a unos siete millones de pasajeros anuales y solicitan acelerar la construcción de una segunda pista y de un sistema integrado de calles de rodaje.



Además de invertir en infraestructuras, ACV reforzará la coordinación con las localidades y las aerolíneas para atraer nuevas compañías, abrir rutas, aumentar las frecuencias de vuelo, captar más pasajeros y ampliar los mercados internacionales. De este modo, los aeropuertos no solo responderán a las necesidades de transporte, sino que también contribuirán al desarrollo económico, turístico y comercial de la región./.

VNA