El desarrollo verde, palanca de la competitividad turística de Da Nang

Da Nang, Vietnam (VNA) - El desarrollo de un turismo ecológico, responsable y sostenible, que combine la protección del medio ambiente con el crecimiento económico, constituye un factor clave para elevar la competitividad de Da Nang como destino turístico.

La ciudad aspira no solo a ser un destino ambientalmente sostenible, sino también a incorporar criterios ecológicos en la gestión, las operaciones, los productos y las experiencias turísticas.



Según Vu Quang Dung, subdirector de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, el sector turístico nacional está pasando de un modelo de crecimiento extensivo a otro centrado en la calidad, en consonancia con el Plan de Acción Nacional sobre Crecimiento Verde.



Entre las experiencias destacadas figuran el modelo de destino circular de Hoi An, que busca reducir más del 60% de los residuos plásticos, y la isla de Co To, en la provincia norvietnamita de Quang Ninh, que ha logrado disminuirlos hasta un 75%.



Asimismo, establecimientos con certificación ecológica, como los complejos de Trang An, Tam Coc-Bich Dong y Emeralda Resort, en Ninh Binh, han promovido la reutilización del agua y el ahorro energético. En la provincia centrovietnamita de Quang Tri, los recorridos de exploración de cuevas de Oxalis Adventure, con límites de visitantes, contribuyen a proteger las formaciones geológicas y generan empleo para la población local.



Para ampliar estas iniciativas, la Autoridad Nacional de Turismo coordina con otros organismos la propuesta de políticas de apoyo en cuatro ámbitos: incentivos fiscales y créditos verdes, desarrollo de infraestructuras, fortalecimiento del Fondo de Apoyo al Desarrollo Turístico y transformación digital, así como promoción y publicidad a escala nacional. Quang Dung señaló que el turismo verde ha dejado de ser una opción para convertirse en una condición necesaria para el desarrollo sostenible de la industria mundial.

Esta orientación también está recogida en la Resolución No. 26-NQ/TW del Buró Político, que establece el objetivo de convertir el turismo en un sector económico clave, de alta calidad, inteligente, ecológico, innovador y con identidad propia. En este contexto, Da Nang busca aprovechar sus ventajas como uno de los tres principales polos de crecimiento turístico nacional. Tras la reorganización de sus límites administrativos, la ciudad dispone de un espacio de desarrollo más amplio, con recursos diversos que abarcan zonas urbanas, playas, patrimonio cultural, aldeas artesanales y ecosistemas montañosos.



Nguyen Thi Hoai An, subdirectora del Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, destacó que esta diversidad permite conectar los valores culturales, económicos y turísticos para desarrollar productos competitivos, pero también exige una mayor protección de los recursos naturales y el medio ambiente.



Impulsar criterios locales de turismo verde



Con más de 2.400 establecimientos de alojamiento y 67.000 habitaciones, este sector de servicios de alojamiento constituye uno de los eslabones fundamentales de la transición ecológica de Da Nang. Hoai An señaló que la transición verde no requiere necesariamente grandes inversiones, pues puede comenzar con medidas adaptadas a cada establecimiento, como ahorrar electricidad y agua, reducir los plásticos y utilizar los recursos de manera eficiente.



El Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo ha propuesto al Comité Popular de la ciudad la aprobación del conjunto de criterios para alojamientos turísticos verdes “Da Nang Green Stay”, destinado a fomentar prácticas sostenibles y mejorar gradualmente las operaciones de los establecimientos.



Por su parte, Vu Quang Dung recomendó que Da Nang se centre en cuatro tareas: controlar la capacidad de acogida de los destinos, equilibrar el desarrollo de los productos turísticos entre el este y el oeste, vincular la transformación digital con la ecológica y establecer criterios locales de turismo verde.



En particular, la ciudad debe fijar indicadores para controlar el número de visitantes en zonas ecológicamente sensibles, como Son Tra y Cu Lao Cham, así como en sitios patrimoniales de reconocimiento internacional, entre ellos Hoi An y My Son. También necesita ampliar el espacio turístico hacia el oeste, desarrollar aldeas de ecoturismo comunitario y conectar los productos agrícolas limpios con los servicios turísticos.



La aplicación de datos y tecnologías digitales a la gestión ambiental constituye otra prioridad de Da Nang. Entre las propuestas figuran sistemas piloto de auditoría energética y gestión automatizada de residuos en grandes complejos hoteleros de las zonas costeras y ribereñas del río Han.



Además, se considera necesario ampliar los criterios de turismo verde a otros servicios turísticos y establecer mecanismos de reconocimiento y apoyo financiero para las empresas que lideren la transición ecológica y los compromisos de cero emisiones.



En adelante, el sector turístico municipal reforzará la conexión entre alojamientos sostenibles, agencias de viajes, transportistas, restaurantes, aldeas artesanales y comunidades locales. También incorporará productos del programa OCOP (Cada comuna, un producto) y experiencias culturales autóctonas a las ofertas turísticas.



La ciudad prevé, asimismo, aprovechar el potencial de las zonas meridionales, como Tam Ky, Phu Ninh, las áreas costeras y las comunas insulares, para desarrollar el turismo comunitario, artesanal, agroecológico y gastronómico. Estas actividades estarán vinculadas a la conservación del paisaje, la identidad cultural y los ecosistemas, y a una mayor participación de la población local, con el objetivo de prolongar la estancia de los visitantes y distribuir de manera más equilibrada los beneficios del turismo./.