Incentivos fiscales impulsan crecimiento de pequeñas empresas en Vietnam

Hanoi (VNA) - Las reducciones fiscales han ayudado a las pequeñas empresas y los negocios familiares en Vietnam a mejorar su flujo de caja y aumentar su capacidad de ahorro. Según expertos, las próximas políticas deben pasar del apoyo para mantener las operaciones a la creación de incentivos para invertir y crecer, fortaleciendo así la competitividad del sector privado.



Mejorar el flujo de caja y aumentar el ahorro



Ante el aumento de los costos de los insumos, el Gobierno y la Asamblea Nacional han adoptado medidas de reducción y aplazamiento de impuestos. Entre ellas figura la Resolución No. 43/2026/QH16, que establece para 2026-2027 una reducción del 30% del importe del impuesto sobre la renta personal derivado de actividades comerciales y del impuesto sobre la renta empresarial que deben pagar los contribuyentes con ingresos anuales de hasta 10 mil millones de dongs (388 mil dólares), siempre que cumplan los requisitos.



El economista Ngo Tri Long considera que esta medida proporciona capital circulante a las pequeñas empresas, que suelen tener dificultades para acceder a financiación barata. Los recursos ahorrados pueden destinarse a materias primas, salarios, maquinaria y ampliación de las actividades, generando nuevos efectos positivos en la economía.



La política también puede favorecer la transformación de negocios familiares en empresas. Desde 2026, los hogares y particulares con ingresos comerciales anuales de hasta mil millones de dongs (38,8 mil dólares) están exentos del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre la renta personal. Paralelamente, la gestión tributaria avanza hacia las declaraciones fiscales, la facturación electrónica y la administración basada en datos.



Del apoyo a la expansión empresarial



Mac Quoc Anh, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Hanoi, considera que la reducción fiscal del 30% refleja el compromiso del Estado con el sector empresarial y ayuda a mantener las operaciones, el empleo y la inversión.



Las pequeñas y medianas empresas representan más del 97% del total de compañías del país, pero muchas afrontan dificultades de capital y acceso a los mercados. El ahorro fiscal puede aportarles recursos sin necesidad de recurrir a préstamos bancarios y reforzar su confianza para ampliar la producción.



Según el experto, la eficacia de las medidas debe evaluarse por la continuidad de las empresas, los empleos conservados, el aumento de la inversión y los ingresos generados. El objetivo debe ser pasar de "ayudar a las empresas a sobrevivir" a "crear incentivos para que crezcan", mediante la innovación, la productividad y la generación de empleo.



Do Van Dung, director de la compañía de responsabilidad limitada Thanh Phat, en Hanoi, señala que el ahorro fiscal permite a las pequeñas empresas acumular recursos para renovar tecnología, elevar la productividad y ampliar sus mercados. También considera necesario facilitar el acceso al crédito y a terrenos productivos, así como reducir los costos logísticos y simplificar los procedimientos tributarios.



Reducir la presión sobre los negocios familiares



Nguyen Thi Huong, propietaria de una tienda de comestibles en el barrio de Hoang Mai, de Hanoi, considera que la reducción del 30% del importe del impuesto sobre la renta personal ayudará a aliviar los gastos de su establecimiento.



Su establecimiento registra ingresos anuales de entre 8 mil y 9 mil millones de dongs, por encima del umbral de mil millones establecido para la exención tributaria, pero dentro del límite de 10 mil millones previsto para la reducción fiscal del 30%, siempre que cumpla los demás requisitos.



La comerciante explica que, tras descontar el alquiler, la electricidad, el agua y los salarios, el beneficio es reducido. Ante el encarecimiento de los productos y la menor demanda, el ahorro fiscal le permitirá disponer de más recursos para cubrir los gastos habituales y comprar mercancías.



Estas medidas no sólo alivian las dificultades inmediatas, sino que también pueden estimular la inversión, elevar la productividad y fortalecer la competitividad de las pequeñas empresas y los negocios familiares./.

VNA