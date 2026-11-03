Vietjet aumenta sus ingresos un 41% en primeros nueve meses de 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La aerolínea vietnamita Vietjet registró ingresos consolidados de unos 2,88 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, un aumento interanual del 41%, mientras que su beneficio neto después de impuestos alcanzó los 66,7 millones de dólares, según los resultados financieros anunciados recientemente por la compañía.

Durante este período, la empresa transportó a más de 20,7 millones de pasajeros y continuó ampliando su red internacional, además de invertir en capacidad operativa, tecnología y servicios.

Solo en el tercer trimestre, Vietjet operó 39.000 vuelos y transportó a 7,3 millones de pasajeros. Sus ingresos consolidados alcanzaron los 886 millones de dólares, un 35% más que en el mismo período del año anterior, mientras que el beneficio neto después de impuestos se situó en unos 13,5 millones de dólares.

En los primeros nueve meses, los ingresos consolidados y el beneficio neto después de impuestos representaron, respectivamente, el 86% y el 82% de los objetivos anuales. Por separado, la compañía obtuvo ingresos de 2,63 mil millones de dólares, un incremento del 30%, y un beneficio neto después de impuestos de 56,9 millones de dólares, equivalente al 80% de su plan anual.

Estos resultados se apoyaron en el desempeño de los servicios de transporte de pasajeros y mercancías, los servicios complementarios y las operaciones de financiación de aeronaves, y reflejaron la flexibilidad del modelo de aerolínea híbrida de Vietjet.

Al 30 de septiembre de 2026, los activos consolidados de la compañía ascendían a unos 5,9 mil millones de dólares. La relación entre deuda neta y patrimonio se situaba en 2,4 veces y el índice de liquidez, en 1,38 veces.

En los primeros nueve meses, Vietjet operó un total de 111.700 vuelos, transportó a más de 20,7 millones de pasajeros y movilizó más de 58.000 toneladas de carga. Su red comprendía 223 rutas, de las cuales 176 eran internacionales y 47 nacionales.

La apertura de las rutas Hanoi-Almaty, Hanoi-Praga y Almaty-Praga mejoró la conectividad entre el Sudeste Asiático, Asia Central y Europa. En Asia Meridional, la aerolínea inauguró el servicio entre Ciudad Ho Chi Minh y Colombo y abrió las reservas para las rutas Ciudad Ho Chi Minh-Maldivas y Hanoi-Colombo y Hanoi-Maldivas.

Asimismo, Vietjet anunció que inaugurará la ruta Ciudad Ho Chi Minh-Sídney Occidental en enero de 2027. La compañía también continúa ampliando su flota y recibió en Seattle, Estados Unidos, su undécimo avión Boeing 737-8.

En los ámbitos de la tecnología y la ingeniería, Vietjet intensifica la cooperación con socios internacionales en materia de eficiencia energética, gestión de materiales, inteligencia artificial, tecnologías digitales y ciberseguridad.

Su colaboración con Starlink (SpaceX) tiene como objetivo ofrecer conexión a Internet de alta velocidad por satélite a bordo de sus aviones. Por su parte, el servicio TotalCare® de Rolls-Royce contribuye a optimizar el rendimiento y el mantenimiento de los motores Trent 7000 de su flota A330neo.

Además, la cooperación con CFM International para desarrollar capacidades de mantenimiento de motores LEAP y el proyecto de construcción de un centro de mantenimiento aeronáutico en el Aeropuerto Internacional de Long Thanh permitirán reforzar sus capacidades técnicas.

La formación de recursos humanos sigue siendo una prioridad. En los primeros nueve meses del año, la Academia de Aviación Vietjet (VIAA) impartió más de 13.200 cursos a más de 137.300 alumnos. Mientras tanto, AirportNEO amplió sus servicios de asistencia en tierra en los principales aeropuertos, atendiendo tanto a Vietjet como a aerolíneas internacionales.

Vietjet fue reconocida por CAPA – Centre for Aviation como “Aerolínea de bajo costo/híbrida del año en Asia” y figuró en la lista de las “50 mejores empresas cotizadas de Vietnam en 2026”, elaborada por Forbes Vietnam.

De cara a la temporada alta de viajes de fin de año, la compañía prevé incorporar nuevos aviones, ampliar su red en función de la demanda del mercado y mejorar la eficiencia operativa, manteniendo la seguridad como máxima prioridad./.