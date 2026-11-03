Vietnam recibe 19,5 millones de turistas extranjeros en primeros diez meses de 2026

Hanoi (VNA) - Vietnam recibió 19,5 millones de visitantes internacionales en los primeros diez meses de 2026, un aumento del 13,8% respecto al mismo período de 2025, según la Autoridad Nacional de Turismo.



Esta cifra representa cerca del 78% del objetivo anual de 25 millones de turistas extranjeros.



Según la misma fuente, Asia se mantuvo como el principal mercado emisor, con 14,6 millones de visitantes, casi el 75% del total. Le siguieron Europa, con 3,22 millones (16,5%); América, con 1,04 millones (4,4%); Oceanía, con 602.700 (3,1%); y África, con 59.900 (0,3%).



Entre los diez principales mercados emisores, China ocupó el primer lugar, con cerca de 4,4 millones de visitantes, seguida de Corea del Sur, con 3,4 millones; Rusia, con 1,25 millones; y Taiwán (China), con 1,07 millones. Estos cuatro mercados superaron el millón de turistas hacia Vietnam desde principios de año.



En cuanto al ritmo de crecimiento, Europa encabezó la lista, con un 51,5%, seguida de África (30,7%), Oceanía (21,5%), América (18,1%) y Asia (7,3%).



Europa también fue la región que más contribuyó al aumento general de las llegadas internacionales. Dentro de este mercado, Rusia registró el mayor crecimiento, con un 150%; Polonia aumentó un 45,8%; Chequia, un 21,9%; y Suiza, un 23,1%.



Varios mercados del Sudeste Asiático también registraron un crecimiento positivo, entre ellos Filipinas (52,4%), Camboya (43,2%), Singapur (28,9%) e Indonesia (27,1%). Australia y Nueva Zelanda aumentaron un 21,3% y un 22,9%, respectivamente.



En cambio, la llegada de turistas surcoreanos disminuyó un 6,3%, lo que plantea la necesidad de seguir renovando la oferta turística y reforzar las actividades de promoción para mantener la competitividad en este mercado clave.



El crecimiento del turismo internacional hacia Vietnam se sustenta tanto en la contribución de los mercados de gran volumen como en la expansión de aquellos que registran tasas de crecimiento elevadas.



En particular, el dinamismo de Europa y de los mercados regionales contribuye a diversificar las fuentes de visitantes.



Asimismo, un entorno estable y seguro, la ampliación de las conexiones aéreas directas, las políticas de visado favorables y la diversidad de productos turísticos favorecen la llegada de viajeros.



A la vista de estos resultados, el sector turístico deberá redoblar sus esfuerzos durante los dos últimos meses del año para alcanzar la meta de 25 millones de visitantes internacionales.



La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam informó que continuará coordinándose con las localidades y las empresas para atraer turistas, organizar eventos culturales y turísticos, renovar la oferta y mejorar la calidad de los servicios.



La entidad prevé organizar programas de promoción en algunos mercados prioritarios, como China, Corea del Sur, India y Rusia, con el objetivo de impulsar el crecimiento, consolidar los mercados emisores y sentar las bases para el desarrollo del sector en 2027./.

VNA