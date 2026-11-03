Phu Tho acelera los preparativos del proyecto de infraestructura turística financiado por el BAD

Phu Tho, Vietnam (VNA) - Una delegación del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), encabezada por Manoj Sharma, director de Agua y Desarrollo Urbano para el Sudeste Asiático, se reunió hoy con el Comité Popular de la provincia de Phu Tho para revisar los preparativos del Proyecto de Desarrollo de Infraestructura Turística de la antigua provincia de Hoa Binh, financiado mediante un préstamo de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) del BAD.



Según el informe de la Junta de Gestión de Proyectos de la región de Hoa Binh, el proyecto cuenta con una inversión total de 145,8 millones de dólares, de los cuales 114 millones proceden del préstamo del BAD y 31,8 millones de dólares corresponden a fondos de contrapartida. Se ejecutará en las comunas y barrios de Ky Son, Tan Hoa, Thong Nhat y Thung Nai, durante seis años a partir de la entrada en vigor del acuerdo de préstamo, prevista para el período 2028-2034.



Actualmente, la Junta de Gestión está incorporando las observaciones del Departamento de Construcción al estudio de viabilidad y completando el expediente para someterlo a una tercera evaluación. Asimismo, coordina con los organismos pertinentes la revisión de los preparativos y la definición de la hoja de ruta con la misión del BAD encargada de la evaluación preliminar del préstamo.



Según el calendario previsto, Phu Tho aprobará en noviembre de 2026 la evaluación de impacto ambiental y el proyecto. El BAD realizará la evaluación oficial del préstamo en marzo de 2027, negociará sus condiciones en septiembre de ese año y lo someterá a su Consejo de Administración en febrero de 2028.



Se prevé firmar el acuerdo en abril de 2028 y que entre en vigor en mayo. La aprobación del diseño y el presupuesto deberá concluir en octubre de 2027, mientras que la licitación está prevista para enero de 2028 y el inicio de las obras, para mayo del mismo año.



Durante la reunión, ambas partes analizaron los avances y las dificultades pendientes, en particular las opciones arquitectónicas para el puente de Hoa Binh, el plan general de adquisición de terrenos y liberación del suelo, la planificación del puerto de Thung Nai y su modelo de gestión y explotación. Representantes de organismos y localidades propusieron medidas para resolver los obstáculos y garantizar que el proyecto avance conforme al calendario establecido.

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Quach Tat Liem, habla en la cita (Fuente: VNA)

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Quach Tat Liem, destacó las condiciones naturales, los recursos y las orientaciones de desarrollo de Phu Tho tras la fusión de las antiguas provincias de Hoa Binh, Vinh Phuc y Phu Tho.



Con su nuevo espacio de desarrollo y la diversidad de sus recursos naturales y culturales, la provincia cuenta con ventajas para impulsar el turismo ecológico, de descanso, comunitario, deportivo y cultural-espiritual.



Subrayó que el proyecto reviste gran importancia para el desarrollo socioeconómico de la zona, al contribuir a mejorar las infraestructuras, aprovechar el potencial turístico y elevar el nivel de vida de la población. También permitirá atraer a visitantes nacionales e internacionales, diversificar la oferta y fortalecer la conexión entre destinos para crear productos turísticos más competitivos.



Quach Tat Liem agradeció el apoyo del BAD y expresó su deseo de que la entidad continúe acompañando a la provincia en la finalización de los trámites y la ejecución del proyecto, así como en futuras iniciativas de sectores prioritarios, especialmente el desarrollo de infraestructuras turísticas.



Por su parte, Manoj Sharma valoró los esfuerzos de Phu Tho en la preparación del proyecto y sus orientaciones para promover el desarrollo socioeconómico. Manifestó su confianza en que, una vez ejecutado, este contribuirá a completar las infraestructuras turísticas de la antigua Hoa Binh, atraer inversiones, desarrollar nuevos productos y sentar las bases para otros proyectos, reforzando así la posición de Phu Tho como destino turístico a escala nacional y regional./.