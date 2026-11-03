Economía

Índice de precios al consumidor de Vietnam aumenta un 4,57% en 10 meses

El índice de precios al consumidor de Vietnam subió un 4,57% interanual en los primeros diez meses de 2026, mientras la inflación subyacente registró un incremento del 4,24%.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El índice de precios al consumidor (IPC) de Vietnam en los primeros diez meses del año aumentó un 4,57% respecto al mismo lapso del año anterior y la inflación subyacente subió un 4,24%, según la Oficina Nacional de Estadística.

En octubre, en particular, el IPC aumentó un 0,2% respecto al mes anterior y un 5,09% en comparación con el mismo período de 2025.

Frente a diciembre de 2025, el IPC de octubre aumentó un 4,41%. De los 11 grupos principales de bienes y servicios de consumo, siete registraron subidas de precios y cuatro, descensos.

Según la Oficina Nacional de Estadística, en los diez primeros meses, el grupo de alimentos y servicios de restauración aumentó un 4,61%. En este grupo, el precio de la carne de cerdo subió un 4,16% debido a la limitada oferta durante las festividades y los períodos vacacionales, así como a los elevados costes de producción ganadera. La carne de ave aumentó un 3,65%, mientras que los servicios de restauración fuera del hogar se encarecieron un 7,12% por el alza de los costes de materias primas y servicios.

El grupo de vivienda, electricidad, agua, combustibles y materiales de construcción registró un aumento del 6,66%. Los alquileres de viviendas subieron un 6,06%; los materiales para el mantenimiento de las viviendas, un 12,74%, y la electricidad para uso doméstico, un 3,97%, debido al mayor consumo durante los meses de calor.

El grupo de transporte aumentó un 6,98. Dentro de este grupo, los precios de los combustibles subieron un 13,09%.

El grupo de educación registró un alza del 3,29%, principalmente por los ajustes de las matrículas realizados por algunos centros educativos al inicio del nuevo curso escolar.

El índice de precios del oro cayó un 2,85% en octubre respecto al mes anterior, aunque registró un aumento medio del 37,28% en los diez primeros meses.

El índice del precio del dólar estadounidense en el mercado nacional disminuyó un 0,26% en octubre, pero mantuvo un incremento medio del 0,78% en el período de diez meses.

Durante los diez primeros meses, la inflación subyacente creció un 4,24%, por debajo del aumento del IPC general (4,57%). Esto se debió principalmente a las fluctuaciones de los precios de los combustibles, el gas, los alimentos, los productos frescos y los servicios médicos, cuyos precios no se incluyen en el cálculo de la inflación subyacente./.

VNA
#índice de precios al consumidor #Vietnam #Nueva era
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

Economía privada: De motor importante a fuerza impulsora del crecimiento

Economía privada: De motor importante a fuerza impulsora del crecimiento

Con una contribución superior al 51% del Producto Interno Bruto (PIB) y la generación del 82% del empleo, el sector privado vietnamita se enfrenta al desafío de transformarse: pasar de ser un motor importante a convertirse en una fuerza impulsora del crecimiento, contribuyendo a alcanzar tasas de expansión de dos dígitos y sentar las bases para el desarrollo del país de cara a 2045. Ante la progresiva reducción del margen de crecimiento basado en la inversión de capital y la mano de obra barata, resulta decisivo liberar recursos, fortalecer las capacidades tecnológicas y mejorar la gestión empresarial.

Vietnam amplía aeropuerto de Phu Quoc de cara al APEC 2027

Vietnam amplía aeropuerto de Phu Quoc de cara al APEC 2027

Una vez que el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc ampliado entre en funcionamiento de manera sincronizado, su capacidad aumentará desde su nivel actual hasta alcanzar entre 20 y 24 millones de pasajeros al año antes de la celebración de la Cumbre del APEC 2027.

Travis Mitchell, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Vietnam (AmCham), habla en el evento. (Fuente: VNA)

Inversores extranjeros destacan el potencial de Ciudad Ho Chi Minh

En medio de un cambio global en los flujos de capital hacia la alta tecnología, la infraestructura moderna y el desarrollo sostenible, Ciudad Ho Chi Minh sigue reafirmando su atractivo para los inversores extranjeros, gracias a la magnitud de su mercado, la ampliación del espacio para el desarrollo y las reformas institucionales.