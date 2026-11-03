Índice de precios al consumidor de Vietnam aumenta un 4,57% en 10 meses

Hanoi (VNA)- El índice de precios al consumidor (IPC) de Vietnam en los primeros diez meses del año aumentó un 4,57% respecto al mismo lapso del año anterior y la inflación subyacente subió un 4,24%, según la Oficina Nacional de Estadística.



En octubre, en particular, el IPC aumentó un 0,2% respecto al mes anterior y un 5,09% en comparación con el mismo período de 2025.



Frente a diciembre de 2025, el IPC de octubre aumentó un 4,41%. De los 11 grupos principales de bienes y servicios de consumo, siete registraron subidas de precios y cuatro, descensos.



Según la Oficina Nacional de Estadística, en los diez primeros meses, el grupo de alimentos y servicios de restauración aumentó un 4,61%. En este grupo, el precio de la carne de cerdo subió un 4,16% debido a la limitada oferta durante las festividades y los períodos vacacionales, así como a los elevados costes de producción ganadera. La carne de ave aumentó un 3,65%, mientras que los servicios de restauración fuera del hogar se encarecieron un 7,12% por el alza de los costes de materias primas y servicios.



El grupo de vivienda, electricidad, agua, combustibles y materiales de construcción registró un aumento del 6,66%. Los alquileres de viviendas subieron un 6,06%; los materiales para el mantenimiento de las viviendas, un 12,74%, y la electricidad para uso doméstico, un 3,97%, debido al mayor consumo durante los meses de calor.



El grupo de transporte aumentó un 6,98. Dentro de este grupo, los precios de los combustibles subieron un 13,09%.



El grupo de educación registró un alza del 3,29%, principalmente por los ajustes de las matrículas realizados por algunos centros educativos al inicio del nuevo curso escolar.



El índice de precios del oro cayó un 2,85% en octubre respecto al mes anterior, aunque registró un aumento medio del 37,28% en los diez primeros meses.



El índice del precio del dólar estadounidense en el mercado nacional disminuyó un 0,26% en octubre, pero mantuvo un incremento medio del 0,78% en el período de diez meses.



Durante los diez primeros meses, la inflación subyacente creció un 4,24%, por debajo del aumento del IPC general (4,57%). Esto se debió principalmente a las fluctuaciones de los precios de los combustibles, el gas, los alimentos, los productos frescos y los servicios médicos, cuyos precios no se incluyen en el cálculo de la inflación subyacente./.

VNA