Pianista Bich Tra lleva la música vietnamita al mundo

Hong Kong, China (VNA) - Con motivo del Día de la Gran Unidad Nacional (18 de noviembre) y el Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre), la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) entrevistó a la pianista Bich Tra, conocida artísticamente como Tra Nguyen, sobre su trayectoria internacional, la promoción de la música vietnamita y sus iniciativas para impulsar la educación musical y conectar a los artistas residentes en el extranjero con su país de origen.



Hija única del profesor de música Nguyen Bich Ngoc y de la Artista del Pueblo Tra Giang, Bich Tra debutó en el Teatro de la Ópera de Hanoi a los 10 años. A los 14 se trasladó a Rusia para estudiar y posteriormente obtuvo una beca para la Real Academia de Música de Londres, donde se graduó en 1999. Actualmente reside y enseña en Hong Kong (China).



La pianista ha logrado importantes reconocimientos internacionales. Fue la primera artista vietnamita en firmar un contrato de grabación de álbumes en solitario con Naxos, una de las principales discográficas del mundo, con la que publicó tres CD desde finales de 2011. En 2002 fue seleccionada entre los diez jóvenes vietnamitas más destacados y, en 2013, se convirtió en la primera vietnamita en recibir el título ARAM (Associate of the Royal Academy of Music), en reconocimiento a sus contribuciones a la música.



Pese a su intensa actividad en el extranjero, Bich Tra regresa con frecuencia a Vietnam para participar en conciertos y actividades de formación, entre ellas el campamento musical de verano Saigon Chamber Music, dirigido a estudiantes del Conservatorio de Ciudad Ho Chi Minh.



Al recordar sus raíces, afirmó que la historia de su familia está estrechamente vinculada a la del país. Sus padres abrieron camino en la música académica y el cine, entonces todavía incipientes en Vietnam. Crecer en la década de 1970, en un país que acababa de salir de la guerra y afrontaba numerosas dificultades, y tener la oportunidad de estudiar en el extranjero le hizo sentir la responsabilidad de continuar ese legado.



Según explicó, la música clásica exige una formación rigurosa y una gran perseverancia. Las dificultades, lejos de desanimarla, se convirtieron en un estímulo para seguir avanzando.



Tras muchos años de actividad internacional, observa que el público extranjero conoce Vietnam por sus paisajes, gastronomía y gente amable y laboriosa. Espera que el país también gane reconocimiento por sus sectores creativos, como la música, el teatro, el cine y la moda.



Sobre Hong Kong, donde vive tras muchos años en Londres, destacó su condición de punto de encuentro entre las culturas oriental y occidental y las oportunidades que ofrece para los intercambios culturales. No obstante, señaló que este entorno también exige un alto nivel artístico para conquistar a un público habituado a las expresiones culturales internacionales.



A partir de su experiencia docente, Bich Tra subrayó la necesidad de distinguir entre la formación profesional en los conservatorios y la educación musical dirigida a la población. A su juicio, sin un público capaz de apreciar la música, la cultura nacional difícilmente podrá desarrollarse de forma sostenible y proyectarse internacionalmente.



Aunque Vietnam ha avanzado en la promoción de la cultura musical, la educación para el público general todavía carece de una estructura clara. La pianista citó los modelos de Japón, Corea del Sur y Hong Kong, donde los estudiantes pueden aprender a tocar instrumentos en centros culturales comunitarios, sin necesidad de acudir a instituciones especializadas o costosas.



Sugirió que Vietnam aproveche su red de casas de cultura infantil y centros locales, utilizando, por ejemplo, teclados electrónicos en lugar de pianos acústicos para reducir los gastos. También consideró esencial eliminar las barreras psicológicas y ofrecer formación básica en lectura musical para despertar el interés por el arte.



En cuanto a la contribución de los artistas vietnamitas en el extranjero al desarrollo de las industrias culturales y al fortalecimiento del poder blando nacional, Bich Tra afirmó que muchos desean compartir sus conocimientos y experiencia con el país. Para aprovechar mejor estos recursos, propuso establecer mecanismos de cooperación periódicos y sistemáticos entre los artistas y las instituciones nacionales, mediante programas docentes conjuntos, talleres y seminarios anuales con conservatorios y centros privados de formación musical./.

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