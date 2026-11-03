Medicina tradicional, sello distintivo del turismo de bienestar en Vietnam

Hanoi (VNA) - Vietnam cuenta con abundantes recursos medicinales y una tradición de conocimientos terapéuticos transmitidos de generación en generación, y este patrimonio ofrece un importante potencial para desarrollar la industria de plantas medicinales y los servicios de bienestar destinados a los turistas.



Para aprovecharlo, es necesario preservar los recursos genéticos, estandarizar las zonas de cultivo, mejorar la calidad de las materias primas, impulsar la investigación científica y vincular el desarrollo de productos con la conservación de los valores culturales tradicionales.



Vietnam cuenta actualmente con más de 5.117 especies de plantas medicinales y hongos, 408 especies animales, 52 especies de algas marinas y 75 tipos de minerales utilizados con fines medicinales. Según el profesor asociado y doctor Nguyen Tuan Hung, director del Instituto de Medicina Oriental de Vietnam, esta riqueza constituye una base para desarrollar productos medicinales de alto valor y aprovechar las ventajas de la medicina tradicional.



Sin embargo, el sector aún afronta importantes limitaciones. La explotación espontánea y excesiva está agotando los recursos genéticos de especies valiosas; las zonas de cultivo concentrado que cumplen las normas GACP-WHO siguen siendo escasas, y la coordinación entre el Estado, los científicos, las empresas y los productores no es suficientemente eficaz.



La oferta nacional solo cubre entre el 25% y el 30% de la demanda. Además, muchas materias primas se exportan sin procesar o con un tratamiento preliminar, lo que reduce su valor añadido.



Esta situación exige pasar de una explotación fragmentada a una producción estandarizada, basada en tecnologías avanzadas y articulada en cadenas de valor. Para ello, es necesario perfeccionar las políticas, establecer normas nacionales para las plantas medicinales y los preparados tradicionales, planificar zonas de cultivo concentrado y reforzar el control de calidad y la trazabilidad.



El desarrollo de la medicina tradicional forma parte de las políticas destinadas a proteger, cuidar y mejorar la salud de la población. La Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político establece la necesidad de potenciar su papel y combinarla con la medicina moderna en la formación, la prevención de enfermedades, la atención médica y el tratamiento.



El 13 de octubre de 2026, el Primer Ministro promulgó la Decisión No. 1976/QD-TTg, por la que se aprobó la Estrategia nacional para el desarrollo de la medicina tradicional vietnamita hasta 2030, con visión hacia 2045. El documento considera este desarrollo una tarea a largo plazo, vinculada a la atención sanitaria, la promoción de los valores culturales nacionales, el crecimiento económico y la integración internacional.



Según la profesora y doctora Trinh Thi Dieu Thuong, directora del Departamento de Gestión de Medicina y Farmacia Tradicionales del Ministerio de Salud, una de las principales novedades de la estrategia es el cambio de enfoque: pasar de utilizar la medicina tradicional principalmente para tratar enfermedades a orientarla hacia la atención integral de la salud. De este modo, se convertirá en un componente importante del sistema sanitario nacional, en combinación con la medicina moderna, para atender a las personas a lo largo de todas las etapas de la vida.



La estrategia establece como objetivos crear una marca nacional para 30 productos de plantas medicinales, medicamentos tradicionales y preparados farmacéuticos de origen vegetal, así como desarrollar cinco líneas de productos y servicios de bienestar basados en la medicina y la farmacia tradicionales para los turistas, vinculadas a la conservación y promoción del patrimonio cultural.



Para alcanzar estas metas, se deberán realizar investigaciones que demuestren la seguridad y eficacia de los medicamentos tradicionales y los métodos terapéuticos no farmacológicos, además de aplicar la biotecnología, la tecnología genética, la nanotecnología, la inteligencia artificial y los macrodatos.



Asimismo, se prevé digitalizar para 2030 al menos el 70% de los conocimientos de medicina tradicional que hayan sido investigados, recopilados y verificados.



Los servicios de bienestar dirigidos a los turistas deberán garantizar la calidad, la seguridad y el fundamento científico, sin perder de vista los conocimientos ancestrales.



La estandarización de las zonas de cultivo, la investigación y el procesamiento profundo, junto con la construcción de una marca vietnamita de productos medicinales, permitirán aumentar el valor de los recursos autóctonos y dar al turismo de bienestar un sello cultural propio./.

VNA