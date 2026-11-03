Vietnam refuerza vínculos comerciales y de inversión con la UE

Hanoi (VNA) - El Foro de Cooperación Económica y Comercial Vietnam-Unión Europea de 2026, bajo el lema "Dando forma al futuro de la economía verde y a las nuevas cadenas de valor", tendrá lugar mañana en Hanoi, informó el Ministerio de Industria y Comercio.



Según la cartera, 2026 marca una nueva etapa en las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea (UE), tras la elevación de sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral.



Este nuevo marco constituye una base importante para ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión, así como para impulsar una colaboración más profunda, sustantiva y eficaz en diversos ámbitos, comentó.



Tras más de seis años de aplicación del Tratado de Libre Comercio entre las dos partes (EVFTA), el comercio bilateral mantiene su tendencia al alza. Sin embargo, ante las fluctuaciones del mercado internacional, las empresas de Vietnam y UE se enfrentan a la necesidad de reforzar su competitividad, resiliencia y capacidad de adaptación.



En particular, las tendencias hacia la transición verde, el desarrollo sostenible y la reestructuración de las cadenas de suministro globales plantean nuevos requisitos, pero también abren oportunidades para establecer nuevas cadenas de valor y modelos de cooperación entre Vietnam y la UE.



El Ministerio comunicó que el foro se celebra con el objetivo de intensificar el diálogo sobre políticas y la cooperación económica, comercial y de inversión entre Vietnam y la UE. Se trata también de un canal de interacción directa entre los organismos estatales de gestión y las comunidades empresariales de ambas partes para intercambiar información sobre los mercados, promover el comercio y la inversión, y establecer contactos entre socios.



En un contexto marcado por las fluctuaciones de la economía y el comercio internacionales, así como por la creciente importancia de la transición verde, el desarrollo sostenible y la reestructuración de las cadenas de suministro globales, el foro ofrece al Ministerio de Industria y Comercio la oportunidad de dialogar directamente con grandes grupos y empresas europeas sobre las orientaciones de desarrollo económico, comercial e industrial de Vietnam, al tiempo que presenta las políticas y oportunidades de cooperación entre ambas partes.



A través de las sesiones y coloquios, el foro se centrará en debatir ámbitos con un amplio potencial de cooperación, como el desarrollo de una industria verde, la transición energética, la logística, la financiación verde, la facilitación del comercio y la creación de nuevas cadenas de valor.



Uno de los objetivos centrales será impulsar los vínculos entre los grupos europeos y las empresas vietnamitas, fortalecer la capacidad de los proveedores nacionales, atraer inversiones de alta calidad y promover la transferencia de tecnología.



En particular, se espera que el fortalecimiento de la conectividad empresarial genere nuevas oportunidades para que las empresas vietnamitas se integren más profundamente en las cadenas de suministro regionales y globales.



Además, en el foro las localidades vietnamitas podrán dar a conocer su potencial, sus ventajas y sus políticas de atracción de inversiones y establecer contactos directos con socios europeos, ampliando así las oportunidades de cooperación en diversos sectores.



A través del evento, se espera que la articulación de las políticas con las necesidades reales de las empresas contribuya a convertir el potencial de cooperación entre Vietnam y la UE en oportunidades concretas de inversión y comercio.



Se trata de una oportunidad para aprovechar al máximo el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE, ampliar los mercados para los productos y las empresas vietnamitas y movilizar recursos europeos en materia de capital, tecnología y experiencia de gestión. De este modo, se contribuirá a profundizar los vínculos económicos y comerciales entre las dos partes según una dirección sustantiva, eficaz y sostenible./.

VNA