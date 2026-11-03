Vietnam busca atraer inversiones ante la reconfiguración de las cadenas de suministro en Sudeste Asiático

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La reconfiguración de las cadenas de suministro mundiales, impulsada por las tensiones geopolíticas y comerciales y la diversificación de las fuentes de abastecimiento, abre nuevas oportunidades para que Vietnam atraiga inversiones en alta tecnología, manufactura avanzada, semiconductores, centros de datos y logística, y mejore su posición en las cadenas de valor globales.



Esta tendencia centró los debates de dirigentes, expertos y representantes empresariales durante la cumbre Fortune Southeast Asia 500, organizada el 3 de noviembre en Ciudad Ho Chi Minh por la revista Fortune.



Cadenas de suministro se desplazan hacia el Sudeste Asiático



Las tensiones geopolíticas, el proteccionismo, los cambios arancelarios y la competencia tecnológica están llevando a las empresas a diversificar sus centros de producción, ampliar sus redes de proveedores y reforzar su capacidad de respuesta ante perturbaciones externas.



Thomas Knudsen, presidente ejecutivo de Toll Group, señaló que las cadenas de suministro se desplazan gradualmente desde los centros tradicionales de producción hacia el Sudeste Asiático, mientras continúa el traslado de actividades desde China hacia la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Esta tendencia va acompañada de una mayor conectividad regional, el desarrollo de infraestructuras y una creciente demanda de capital.



Para construir cadenas más resilientes, las empresas deben combinar distintos medios de transporte, ampliar las redes de almacenes y mejorar las conexiones entre países. Aunque la región cuenta con ventajas como su dinamismo, los sistemas de pago en tiempo real y una amplia red de acuerdos de libre comercio, todavía necesita fortalecer sus vínculos con los mercados mundiales y la cooperación público-privada.



James Nesbitt, director ejecutivo y responsable de Clientes Corporativos Globales para la ASEAN de Standard Chartered Bank, consideró que esta reconfiguración es una tendencia a largo plazo. Las empresas diversifican proveedores y mercados, aumentan sus reservas de inventario y ajustan sus modelos productivos para reducir riesgos. Además, los factores políticos y de seguridad tienen cada vez más peso en las decisiones de inversión.



Por su parte, Thammasak Sethaudom, presidente y director ejecutivo de SCG, afirmó que la presión competitiva derivada del exceso de capacidad productiva en China se extiende por la región. Para adaptarse, las empresas necesitan ampliar su escala, aprovechar los acuerdos comerciales, reducir costes y elevar el valor añadido.



También destacó que la automatización permite mejorar la precisión y calidad de los productos, reducir el consumo de energía y materias primas y liberar recursos para el diseño y la investigación y desarrollo, facilitando así el avance hacia actividades de mayor valor añadido.

Delegados en la cumbre Fortune Southeast Asia 500. (Foto: VNA)



Vietnam se prepara para una nueva ola de inversiones



Ante el creciente peso del Sudeste Asiático en las redes mundiales de producción y comercio, Vietnam cuenta con oportunidades para atraer inversiones en alta tecnología, semiconductores, electrónica, inteligencia artificial (IA), centros de datos, energías limpias y logística.



Le Tan Can, viceministro de Finanzas, señaló que el país aspira a convertirse en un centro regional de IA y centros de datos, así como en destino de grupos multinacionales, fondos de inversión e instituciones financieras internacionales. Para ello, busca desarrollar un ecosistema de inversión que conecte a las empresas extranjeras con las nacionales y fortalezca las infraestructuras logísticas y digitales, las energías limpias y la formación de personal cualificado.



Vietnam espera que los inversores extranjeros vayan más allá de la producción y la explotación del mercado nacional y participen también en la investigación, la innovación tecnológica, el desarrollo de productos y la expansión hacia los mercados internacionales. Entre las áreas prioritarias figuran la transferencia y el dominio de tecnologías, las inversiones en semiconductores y electrónica, el desarrollo de cadenas de valor sostenibles, la formación de recursos humanos y la creación de un centro financiero internacional.



Desde la perspectiva local, Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó las ventajas de la urbe en los sectores financiero, comercial, de servicios e industrial, así como sus parques industriales de alta tecnología y el puerto de aguas profundas de Cai Mep-Thi Vai. Estos activos favorecen la conexión entre producción, logística, comercio y servicios financieros.



En los primeros nueve meses de 2026, el producto interno bruto regional (PIBR) de la ciudad creció un 9,06%. El capital registrado de inversión extranjera superó los 19 mil millones de dólares, cuadruplicando el nivel del mismo período de 2025 y representando más del 30% del total nacional.



Nguyen Loc Ha afirmó que la ciudad busca estrechar los vínculos entre los nuevos inversores y las empresas y proveedores locales, además de promover la cooperación en automatización, IA, gestión energética y formación de personal.



La urbe también apuesta por desarrollar un centro financiero internacional, una zona de libre comercio, infraestructuras logísticas y un modelo urbano vinculado al transporte. Sin embargo, para aprovechar la reconfiguración de las inversiones, Vietnam necesita no sólo atraer fábricas, sino también fortalecer las empresas nacionales, desarrollar la industria auxiliar y ampliar su participación en las etapas de mayor valor añadido.



Según los representantes empresariales, el reto consiste en transformar los flujos de inversión en tecnología, conocimientos, capacidad productiva y valor añadido nacional. Esto será fundamental para elevar la competitividad de Vietnam y consolidar su posición en las redes regionales y mundiales de producción y comercio./.