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Vietnam busca dominar la tecnología de semiconductores

Vietnam impulsa la investigación, los chips especializados y la cooperación internacional para fortalecer su industria de semiconductores y avanzar en la cadena de valor global.

Línea de producción en la empresa Hana Micron Vina. (Fuente: VNA)
Línea de producción en la empresa Hana Micron Vina. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Para dominar todas las etapas de la producción de chips semiconductores y elevar la competitividad de la industria nacional, Vietnam necesita fortalecer su capacidad de investigación, vincularla con las necesidades prácticas, desarrollar mercados de salida e impulsar la cooperación internacional, sentando así las bases para dominar las tecnologías clave del sector.

Centrarse en el desarrollo de chips especializados

Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la industria vietnamita de semiconductores ha registrado avances notables. En 2025, sus ingresos superaron los 21 mil millones de dólares y atrajo más de 14 mil millones de dólares en inversión extranjera, con más de 240 proyectos. Asimismo, se han creado alrededor de 60 empresas de diseño de circuitos integrados y el sector cuenta con más de siete mil ingenieros especializados en diseño de semiconductores.

Vietnam participa gradualmente en etapas clave de la cadena de valor global, que abarcan desde el diseño, el empaquetado y las pruebas hasta la investigación y el desarrollo, así como la producción de chips especializados.

En este contexto, los chips especializados desempeñan un papel importante, ya que permiten responder a las necesidades concretas de los productos y de los sectores que los utilizan.

Sin embargo, para dominar cada etapa del proceso, Vietnam debe abordar desafíos fundamentales relacionados con la tecnología, los mercados, el capital de inversión y el perfeccionamiento de su ecosistema.

Según Nguyen Anh Tuan, director del Centro Nacional de Apoyo a la Producción Piloto de Chips Semiconductores, uno de los principales obstáculos actuales es el elevado coste de la investigación y el desarrollo.

Mientras tanto, la cadena de producción nacional sigue estando incompleta, abarcando desde el diseño, la fabricación, el envasado y las pruebas hasta la certificación de calidad, entre otros aspectos.

Con el fin de superar estos obstáculos, los expertos consideraron que Vietnam debe desarrollar un ecosistema integral y sincronizado de chips especializados, en lugar de prestar apoyo por separado a cada empresa.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología informó que está ultimando la documentación para presentarla al Primer Ministro, con vistas a la promulgación de una lista de chips especializados en determinados sectores y ámbitos cuya adquisición por encargo será priorizada por el Estado.

El borrador incluye 20 grupos de chips, definidos a partir de las necesidades de los ministerios, ramas, empresas, institutos de investigación, universidades y expertos.

Los grupos prioritarios se centran en la inteligencia artificial (IA) y la computación en el borde; las telecomunicaciones y las tecnologías inalámbricas de nueva generación; los sensores, los sistemas autónomos y el Internet de las cosas (IoT); la energía y la electrónica de potencia; así como la seguridad del hardware y el cifrado.

Esta lista servirá de base para orientar la investigación, generar señales de mercado y concentrar los recursos en productos con potencial de desarrollo en Vietnam.

Además, el mencionado Centro Nacional proporcionará infraestructuras compartidas que incluirán herramientas de diseño, laboratorios, servicios de apoyo a la fabricación piloto y pruebas y mediciones, así como conexiones entre las empresas de diseño de chips y los fabricantes de productos finales. De este modo, se reducirán considerablemente los costes, los riesgos y el tiempo necesario para llevar los chips del laboratorio al mercado.

Impulsar la cooperación internacional

Para desarrollar una industria nacional de semiconductores autónoma, Vietnam necesita seguir ampliando la cooperación internacional con un enfoque práctico y sustantivo, aprovechando las capacidades de las grandes corporaciones tecnológicas mundiales con vistas a investigar conjuntamente chips especializados y desarrollar aplicaciones concretas en productos de distintos ramas y campos.

Actualmente, los centros de investigación y desarrollo (I+D) de Vietnam y el grupo Qualcomm están ampliando su cooperación para abordar los desafíos que plantea la integración de cuatro ámbitos: inteligencia artificial, semiconductores, software e ingeniería de sistemas. Asimismo, la creación de mercados para los productos diseñados en la nación indochina se considera una solución clave.

Por su parte, las empresas también están realizando esfuerzos para materializar el objetivo de fabricar chips. El grupo Geleximco está impulsando los trámites de inversión para construir una fábrica de chips en la provincia de Hung Yen, la cual se prevé iniciar su construcción en noviembre de 2026 y colocar los productos comerciales al mercado a principios de 2028.

La realidad demuestra que el impulso de políticas facilitadoras y de la cooperación internacional creará condiciones favorables para que las universidades y los institutos de investigación accedan a tecnologías avanzadas, eleven sus capacidades de investigación y avancen gradualmente hacia el dominio de las tecnologías de la industria de semiconductores./.

VNA
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