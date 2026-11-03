Política

Vietnam concede máxima prioridad a los lazos con Laos, afirma alto dirigente

El Partido y el Estado de Vietnam conceden la máxima importancia y prioridad a las relaciones con Laos, afirmó hoy el miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, al recibir en Hanoi al miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Sonexay Siphandone.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Partido y el Estado de Vietnam conceden la máxima importancia y prioridad a las relaciones con Laos, afirmó hoy el miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, al recibir en Hanoi al miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Sonexay Siphandone.

Durante el encuentro, el dirigente vietnamita felicitó al Partido, el Estado y el pueblo de Laos por sus logros alcanzados a lo largo de más de 50 años de construcción nacional y 40 años de renovación. Subrayó que Vietnam apoya firmemente la causa de renovación, construcción y salvaguarda de la Patria laosiana, y está dispuesto a acompañar y respaldar al Partido, al Estado y al pueblo del país vecino en cualquier circunstancia.

El anfitrión expresó su satisfacción por el desarrollo favorable de las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países. Señaló que la elevación de estos vínculos al nivel de cohesión estratégica refleja la visión a largo plazo, la determinación política y la profunda confianza entre los máximos dirigentes de ambas naciones, y sienta las bases para impulsar una cooperación cada vez más profunda, sustancial y eficaz.

Al destacar el papel del canal del Partido como orientador estratégico del conjunto de las relaciones bilaterales, propuso intensificar el intercambio de información y experiencias entre los órganos de asesoramiento de ambos Partidos, especialmente en materia de construcción partidista, organización, trabajo de cuadros, inspección, supervisión y fortalecimiento del sistema político.

Por su parte, Sonexay Siphandone informó sobre los resultados de sus conversaciones con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y las principales orientaciones acordadas por ambas partes para profundizar y hacer más eficaz la cooperación entre los dos órganos legislativos. También valoró los resultados de la cooperación integral bilateral en el último período, incluida la ejecución de proyectos prioritarios que han contribuido de manera significativa al desarrollo de Laos.

El visitante afirmó que las relaciones especiales entre Vietnam y Laos, forjadas por los presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, y cultivadas por generaciones de dirigentes y pobladores de ambos países, se han desarrollado continuamente hasta convertirse en un activo invaluable para las dos naciones.

Tras valorar los resultados de las conversaciones entre los presidentes de las dos Asambleas Nacionales, el integrante permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, reiteró que Vietnam concede la máxima prioridad a la consolidación y el desarrollo de los vínculos bilaterales. Asimismo, reconoció la coordinación entre los organismos competentes de ambos países y propuso aprovechar los logros alcanzados para mejorar la eficacia de la cooperación en todos los ámbitos.

El dirigente vietnamita pidió a ambos Partidos y Asambleas Nacionales mantener los intercambios de delegaciones de alto nivel, aprovechar eficazmente los mecanismos de colaboración bilateral y potenciar el papel de los órganos legislativos en el perfeccionamiento institucional, con el fin de establecer un marco jurídico sólido que favorezca la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los dos países.

Ambos líderes coincidieron en continuar aplicando eficazmente los acuerdos de alto nivel entre los dos Partidos y Estados e impulsar la cooperación entre las localidades, especialmente aquellas que comparten frontera. Subrayaron la necesidad de vincular la cooperación económica, comercial y de inversión con la garantía de la defensa, la seguridad y el orden en las zonas fronterizas, así como de reforzar la conectividad de infraestructuras, el transporte, el comercio transfronterizo y los intercambios pueblo a pueblo.

También acordaron prestar especial atención a la cooperación en la formación y capacitación de cuadros, así como coordinar satisfactoriamente las actividades del Año de Amistad y Solidaridad Vietnam-Laos 2027.

Al reafirmar su determinación de seguir cultivando los vínculos bilaterales, ambos dirigentes expresaron su confianza en que las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos continuarán profundizándose de manera sustancial y eficaz, en beneficio tangible de los dos pueblos./.

VNA
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