Vicepremier pide garantizar producción y actividades comerciales ante nuevas normas tecnológicas

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Ho Quoc Dung instó hoy a garantizar los derechos e intereses legítimos de las empresas, así como la continuidad de sus actividades productivas y comerciales, durante la aplicación de las normas sobre transferencia de tecnología, especialmente en lo relativo a las tecnologías sujetas a restricciones o prohibiciones.



Durante una reunión para examinar las dificultades surgidas en la aplicación del Decreto N.º 101/2026/ND-CP, que desarrolla la Ley de Transferencia de Tecnología, el vicepremier destacó que esta normativa busca promover la transferencia y aplicación de tecnologías, al tiempo que refuerza la gestión estatal mediante el establecimiento de listas de tecnologías cuya transferencia se fomenta, restringe o prohíbe.



Señaló que estas listas responden a las orientaciones del Partido para impulsar la transferencia, aplicación y dominio de tecnologías avanzadas, modernas, de alta tecnología y estratégicas, especialmente aquellas respetuosas con el medio ambiente y eficientes en el uso de la energía y los recursos.



Al mismo tiempo, la normativa pretende evitar la importación y utilización de tecnologías obsoletas que provocan contaminación ambiental, desperdician recursos y presentan una baja eficiencia.



El vicepremier respaldó el informe presentado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y las opiniones de los ministerios y organismos pertinentes, y señaló que la transferencia de tecnologías sujetas a restricciones debe ajustarse a la legislación vigente. Asimismo, con el fin de garantizar los derechos e intereses legítimos de las empresas y asegurar la continuidad de sus actividades productivas y comerciales, el vicepremier estableció tres medidas:

Primero, los contratos de transferencia de tecnología suscritos antes del 1 de abril de 2026, fecha de entrada en vigor del Decreto, mantendrán su validez.



Segundo, las empresas podrán continuar sus actividades productivas en las líneas de producción y fábricas que ya utilizan tecnologías incluidas en las listas de transferencia restringida o prohibida.



Tercero, las empresas podrán desarrollar nuevos productos a partir de las tecnologías que ya utilizan.



El vicepremier encomendó al Ministerio de Ciencia y Tecnología seguir desempeñando un papel coordinador, en colaboración con los ministerios y organismos pertinentes, para supervisar la aplicación del Decreto, recibir las propuestas y atender oportunamente las dificultades que puedan surgir durante su implementación.



La resolución de estas cuestiones deberá ser clara, coherente y firme, garantizando el cumplimiento de la legislación, las prácticas internacionales y los compromisos de Vietnam, así como su adecuación a las condiciones reales. El objetivo es crear un entorno favorable para que las empresas puedan mantener sus actividades productivas y comerciales.



Durante la reunión, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Hoang Minh, explicó que la inclusión de las tecnologías utilizadas en la fabricación y el ensamblaje de vehículos que no cumplen los estándares de emisiones en las listas de tecnologías cuya transferencia está restringida o prohibida responde a la necesidad de ajustarse a la legislación y a la hoja de ruta del Gobierno para elevar dichos estándares.



Esta medida busca evitar que las empresas continúen invirtiendo en tecnologías obsoletas para fabricar productos que ya no cumplen los requisitos exigidos para circular en el mercado vietnamita.



Con anterioridad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología había recibido y tramitado numerosas propuestas de asociaciones y empresas nacionales y extranjeras. Estas solicitudes se centraban principalmente en la revisión de las listas de tecnologías cuya transferencia está restringida o prohibida, la aplicación de estas disposiciones a las tecnologías utilizadas en la fabricación de productos destinados a la exportación y la orientación sobre el tratamiento de los contratos de transferencia de tecnología firmados antes del 1 de abril de 2026.



Hasta la fecha, la mayoría de las propuestas han sido atendidas y aclaradas. No obstante, algunas empresas siguen solicitando autorización para recibir tecnologías incluidas en la lista de transferencia prohibida con vistas a realizar nuevas inversiones o ampliar la producción de motocicletas con estándares de emisiones Euro 2 y Euro 3, así como de automóviles que cumplen la norma Euro 4 o estándares inferiores, destinados a la exportación./.

VNA