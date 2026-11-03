Destacan papel de VNA y Yonhap en fortalecimiento de nexos Vietnam-Corea del Sur

Seúl (VNA)- La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Nam In Soon, recibió hoy en Seúl a una delegación de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), encabezada por su directora general, Vu Viet Trang, y destacó la contribución de los medios de comunicación de ambos países, especialmente la cooperación tradicional entre la VNA y la agencia surcoreana Yonhap, al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



Durante el encuentro, Nam In Soon señaló que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur mantiene una evolución positiva en múltiples ámbitos. Asimismo, valoró la estrecha colaboración entre la VNA y Yonhap en el intercambio de información y delegaciones, la organización de exposiciones fotográficas con motivo de importantes acontecimientos diplomáticos y el desarrollo de actividades de cooperación profesional en la era digital.



Según la vicepresidenta parlamentaria, la atención constante y la cobertura informativa de los medios de comunicación de ambos países sobre sus respectivas situaciones y las actividades de cooperación bilateral han contribuido al avance de las relaciones en los ámbitos económico, comercial y de los intercambios entre sus pueblos.



Por su parte, Vu Viet Trang destacó el papel del periodismo y los medios de comunicación en la supervisión del cumplimiento de las leyes y la formulación de propuestas para perfeccionar los marcos normativos, contribuyendo así al desarrollo de cada país.



Ante los desafíos planteados en la era digital y la proliferación de noticias falsas, la funcionaria consideró que una cooperación más estrecha y proactiva entre agencias de noticias de referencia como la VNA y Yonhap permitirá garantizar al público el acceso a información precisa y oportuna.



Nam In Soon reafirmó que la Asamblea Nacional de Corea del Sur seguirá apoyando a los principales medios de comunicación de ambos países en la lucha contra la desinformación y promoverá proyectos de cooperación bilateral en economía, ciencia y tecnología, intercambios pueblo a pueblo y respuesta al cambio climático, contribuyendo a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur.



La delegación de la VNA se reúne con los directivos de Yonhap. (Foto: VNA)



Previamente, Vu Viet Trang mantuvo conversaciones con Hwang Dae Il, presidente y director ejecutivo de Yonhap. Ambas partes valoraron positivamente los resultados de su cooperación en los últimos años y acordaron intensificar la coordinación en materia de información y comunicación de cara al 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Corea del Sur, en 2027.



Hwang Dae Il manifestó la disposición de Yonhap a compartir sus experiencias en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la producción informativa y a apoyar a la VNA en el cumplimiento de sus funciones como agencia de noticias anfitriona durante la Semana de Líderes Económicos del APEC 2027, que se celebrará en el país indochino.



Por su parte, Vu Viet Trang informó sobre el plan de la VNA de desarrollar un servicio informativo en coreano basado en IA y señaló que la experiencia de Yonhap en la creación de su sitio web en vietnamita mediante esta tecnología resultará de gran utilidad.



Ambas agencias acordaron mantener el intercambio de información y visitas de delegaciones, apoyarse mutuamente en las actividades de sus corresponsales permanentes, coordinar esfuerzos contra las noticias falsas y ampliar la aplicación de tecnologías en las operaciones periodísticas. Los máximos responsables de ambas entidades firmaron el acta de las conversaciones para concretar los compromisos de cooperación.



Tras la reunión, especialistas tecnológicos de Yonhap intercambiaron experiencias con la delegación de la VNA sobre el uso de la IA en la producción y verificación de información.



En el marco de su visita de trabajo, Vu Viet Trang también realizó una visita de cortesía al embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, a quien agradeció el apoyo constante de la Embajada a los corresponsales de la VNA en el país. El diplomático reafirmó su compromiso de seguir facilitando las condiciones necesarias para que la agencia cumpla eficazmente sus tareas de información exterior./.