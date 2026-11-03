Tailandia aspira a atraer 11 millones de turistas de larga distancia en 2027

Bangkok (VNA) - Tailandia se fija como objetivo recibir unos 11 millones de visitantes internacionales procedentes de mercados de larga distancia en 2027, con unos ingresos estimados de unos 22,8 mil millones de dólares, pese a los desafíos derivados del encarecimiento del petróleo, los costes del transporte aéreo y el conflicto en Oriente Medio.



Chiravadee Khunsub, vicegobernadora de la Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) para la comercialización internacional en Europa, América, Oriente Medio y África, prevé que estos mercados crezcan alrededor de un 4% en 2027.



Para 2026, la TAT mantiene su objetivo de 10,7 millones de visitantes y unos 21,6 mil millones de dólares en ingresos. Se estima que el número de llegadas alcanzará los 10,77 millones al cierre del año, por encima de la meta inicial.



Chiravadee señaló que el aumento de los precios de la energía será uno de los principales desafíos para el turismo tailandés en 2027. El incremento de la demanda de viajes internacionales durante las vacaciones de invierno podría encarecer los billetes de avión y afectar las reservas anticipadas para el segundo y tercer trimestres. Asimismo, la ventaja cambiaria de países competidores como Japón y Vietnam también podría hacer más atractivos sus productos y servicios turísticos frente a los de Tailandia.



Para alcanzar su objetivo, la TAT aplicará tres estrategias principales: reforzar la cooperación con operadores turísticos y agencias de viajes, ampliar las alianzas comerciales y facilitar las reservas anticipadas mediante campañas como “Reserva ahora, viaja después” (Book Now, Travel Later), y mejorar la visibilidad de los destinos tailandeses en Internet, especialmente en los motores de búsqueda basados en inteligencia artificial (IA).



Paralelamente, la entidad ha encargado a sus oficinas en el extranjero promover destinos secundarios de Tailandia, con el fin de distribuir mejor los flujos de visitantes internacionales y fomentar el turismo durante todo el año.



Oriente Medio es actualmente el mercado de larga distancia más afectado por el conflicto regional. Las llegadas de turistas saudíes a Tailandia disminuyeron cerca de un 40% en octubre respecto al mismo mes del año anterior, tras los ataques y explosiones registrados en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad. El incidente obligó a suspender temporalmente las operaciones aeroportuarias y provocó cancelaciones de vuelos, incluida la interrupción provisional de los 10 vuelos directos semanales entre Riad y Bangkok.



Según la TAT, se prevé que Tailandia reciba entre 600 mil y 700 mil visitantes de Oriente Medio en 2026, unos 200 mil menos que en 2025, cuando la cifra superó los 800 mil.



En cuanto a las aerolíneas del Golfo, Emirates y flydubai mantienen sus horarios de despegue y aterrizaje pese a la inestabilidad. Según Chiravadee, se conservan las operaciones correspondientes a más de 13.471 vuelos y una capacidad superior a cuatro millones de asientos. Las compañías no han retirado sus aeronaves y están preparadas para reanudar plenamente sus operaciones cuando las condiciones lo permitan.



Para recuperar la confianza de los viajeros de Oriente Medio, la TAT ha intensificado las actividades de promoción directa en la región, organizado encuentros informativos con medios de comunicación e invitado a representantes de medios de alto nivel e influenciadores dirigidos al segmento de turistas de altos ingresos a promover Tailandia./.

VNA