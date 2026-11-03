Envejecimiento de la población tailandesa presiona sistema de pensiones

Bangkok (VNA) - Tailandia se enfrenta a una presión cada vez mayor por el envejecimiento de su población, mientras su economía aún no ha alcanzado el nivel de ingresos altos y su sistema de protección social para la jubilación presenta importantes limitaciones.



Los expertos advierten de que el país corre el riesgo de “envejecer antes de hacerse rico”, a medida que aumenta rápidamente el número de personas mayores, se reduce la población activa y gran parte de la ciudadanía no cuenta con recursos financieros suficientes para la jubilación.



En una rueda de prensa celebrada el 2 de noviembre, el doctor Pipat Luengnaruemitchai, economista jefe del Grupo Financiero Kiatnakin Phatra (KKP), señaló que la edad mediana de la población tailandesa se sitúa actualmente en torno a los 41 años, mientras que el producto interno bruto (PIB) per cápita ronda los 7.200 dólares.



Alrededor del 24% de la población tiene más de 60 años, proporción que se prevé que alcance el 36% en 2049. Entretanto, el número de personas en edad laboral por cada adulto mayor podría disminuir de 5,5 en la actualidad a 1,8 en 2060.



Según el experto del KKP, el rápido envejecimiento demográfico plantea grandes desafíos para el sistema de seguridad social y la capacidad de garantizar ingresos a los jubilados.



Tailandia es actualmente la única economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) cuya población está disminuyendo. Se prevé que su crecimiento económico sea de apenas un 2,5% este año, muy por debajo del de varias economías de la región.



Esta situación reduce la fuerza laboral y los ingresos por cotizaciones a los fondos de protección social, al tiempo que aumenta la carga de los cuidados a las personas mayores.



Una encuesta del Instituto de Investigación de la Asociación de Profesionales Actuarios, realizada entre 750 trabajadores del sector privado, reveló que el 86% de los encuestados esperaba jubilarse según lo previsto, pero solo el 5% logró hacerlo.



Además, el 73% se jubiló con ahorros inferiores al 60% de sus necesidades estimadas. De una población activa de unos 50 millones de personas, apenas 3,1 millones participan en fondos de previsión para la jubilación, menos del 10% del total.



Los ingresos de las personas mayores también dependen considerablemente del apoyo familiar y de la posibilidad de seguir trabajando. Alrededor del 70% de sus ingresos procede de la ayuda de sus hijos o del trabajo que realizan después de la edad de jubilación, mientras que solo cerca del 7% proviene de sus ahorros para esta etapa de la vida.



Este modelo, basado en el respaldo familiar, será cada vez más difícil de mantener debido a la reducción del tamaño de los hogares, la caída de la natalidad y el aumento de la población mayor.



La presión financiera también afecta a los fondos de protección social. Se prevé que el Fondo de Seguridad Social de Tailandia pueda afrontar un déficit de recursos en los próximos 20 a 30 años. Entre las medidas que podrían tener que estudiarse figuran el aumento de las cotizaciones, la elevación de la edad de jubilación o el ajuste de las prestaciones.



Los expertos recomiendan a la población comenzar a prepararse financieramente desde una edad temprana, en lugar de depender únicamente de las pensiones o del apoyo familiar. Además de aumentar el ahorro, los especialistas subrayan la importancia de diversificar las inversiones y distribuir los activos de acuerdo con cada etapa de la vida../.

VNA