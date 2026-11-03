Esposas de los presidentes parlamentarios de Vietnam y Laos visitan la Aldea Infantil Birla

Hanoi (VNA) – Nguyen Thi Thanh Nga, esposa del presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, y Vandara Siphandone, cónyuge del titular de la AN de Laos, visitaron esta tarde la Aldea Infantil Birla, en Hanoi, en el marco de la visita oficial a Vietnam del máximo dirigente del Legislativo laosiano y su esposa.



La Aldea Infantil Birla es una institución pública dependiente del Departamento de Salud de Hanoi, encargada de recibir, gestionar, cuidar y criar a niños que carecen de apoyo familiar y a menores que se encuentran en otras circunstancias especiales.



Durante la visita, ambas invitadas conocieron la historia de fundación, el proceso de desarrollo y las actividades de atención a los niños en circunstancias difíciles que lleva a cabo la institución. Además de recibir cuidados y apoyo diarios, los menores son animados a participar en actividades culturales, artísticas y deportivas. Asimismo, reciben orientación profesional y apoyo para acceder al empleo, con el objetivo de construir una vida estable y reintegrarse gradualmente a la comunidad.



Nguyen Thi Thanh Nga y Vandara Siphandone expresaron su emoción al conocer que la aldea fue fundada por iniciativa de la familia de un benefactor indio. A lo largo de sus 39 años de funcionamiento, la institución ha acogido, cuidado y criado a más de 500 niños en circunstancias especiales. Cientos de ellos han alcanzado la edad adulta, muchos de los cuales se han graduado de universidades y centros de formación superior y se han convertido en miembros activos de sus familias y de la sociedad.



Actualmente, la aldea atiende a 78 niños distribuidos en cuatro unidades familiares, cada una de ellas a cargo de madres sustitutas que conviven con los menores y los cuidan las 24 horas del día.



Ambas invitadas valoraron el modelo humanitario de atención basado en la familia, que ofrece a los niños un hogar afectuoso y unido. También expresaron su reconocimiento por la dedicación y los sacrificios silenciosos del personal de la institución y de las madres sustitutas a lo largo de los años.



En un ambiente cálido y cordial, se reunieron con los niños, les transmitieron palabras de aliento, presenciaron actuaciones artísticas preparadas por ellos y recorrieron las instalaciones destinadas a la vida cotidiana y el aprendizaje.



En esta ocasión, entregaron regalos prácticos, entre ellos 78 mochilas escolares, dos impresoras multifunción, además de pasteles, dulces, leche y material escolar, para contribuir a la vida cotidiana y los estudios de los menores. También se tomaron fotografías conmemorativas con los niños y el personal de la institución.



Anteriormente, esa misma mañana, Nguyen Thi Thanh Nga y Vandara Siphandone visitaron el Museo de la Asamblea Nacional de Vietnam y la exposición arqueológica subterránea del edificio del Parlamento.



Considerada el primer museo arqueológico de Vietnam, la exposición subterránea alberga alrededor de 400 objetos y cerca de 10 yacimientos arqueológicos. Ubicada en dos plantas subterráneas del sector oriental del edificio de la Asamblea Nacional, presenta vestigios y objetos de diferentes períodos históricos, anteriores y posteriores a la fundación de la Ciudadela Imperial de Thang Long./.

VNA