Vietnam y China refuerzan cooperación universitaria

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro Le Tien Chau sostuvo hoy un encuentro de trabajo con gerentes de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, y de la Universidad Tsinghua (China), en aras de intercambiar puntos de vista sobre estrategias para fortalecer la cooperación en la formación de recursos humanos de alta calidad, la investigación científica, la innovación y la transferencia de tecnología.



En sus palabras, el subjefe del Gobierno vietnamita evaluó altamente las bases de cooperación que ambas universidades han construido a lo largo de los años y expresó su confianza en que sigan aprovechando sus respectivas fortalezas, amplíen los programas de colaboración especializada y logren resultados concretos, como contribución al desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología de los dos países.



También valoró la experiencia de la institución china en la creación de un modelo de universidad orientada a la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y el fomento de la innovación. Asimismo, reconoció los esfuerzos de ambas entidades por mantener y fortalecer sus vínculos de cooperación a largo plazo, así como por ampliar los intercambios académicos, la formación de recursos humanos, la investigación científica y la colaboración en nuevos campos tecnológicos.



La organización conjunta del Seminario Mundial de Educación en Línea 2026 (GMC 2026) en Hanoi por parte de esas dos unidades se considera una iniciativa de cooperación de gran relevancia, en un contexto en el que la inteligencia artificial está transformando profundamente la educación universitaria.



El evento contribuirá a conectar a científicos, expertos e instituciones educativas internacionales para buscar soluciones innovadoras que permitan renovar la educación en la era de la IA.



Al subrayar que Vietnam siempre ha considerado la educación y la formación como una prioridad nacional de primer orden, señaló que la cooperación internacional desempeña un papel importante en el mejoramiento de la calidad de los recursos humanos, la capacidad investigadora y la innovación.

En el acto de firma. (Fuente: VNA)





En un contexto en el que Vietnam impulsa un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la ciencia y la tecnología, el fortalecimiento de los vínculos con universidades destacadas en investigación y transferencia tecnológica ampliará las oportunidades de aprendizaje e investigación y contribuirá a elevar la capacidad de las instituciones de educación universitaria del país, argumentó.



En este sentido, el dirigente formuló votos porque la Universidad Tsinghua amplíe las oportunidades para que jóvenes funcionarios y estudiantes destacados de Vietnam puedan cursar estudios y realizar investigaciones en esa institución.



En cuanto a la cooperación entre las dos universidades, propuso que promuevan las bases existentes para desarrollar programas de investigación y formación especializada, crear grupos de investigación y laboratorios conjuntos e intensificar el intercambio de profesores, científicos y estudiantes, tanto de forma presencial como virtual, entre otros aspectos.



También puso especial énfasis en la cooperación en materia de transferencia tecnológica y comercialización de los resultados de la investigación.



Sobre la base de las fortalezas de la Universidad Nacional de Hanoi en investigación básica, expresó su deseo de que la parte china comparta su experiencia en la creación de ecosistemas de innovación, la organización de actividades de transferencia tecnológica y la aplicación de los resultados de la investigación, fortaleciendo así el vínculo entre la investigación universitaria y las necesidades de las empresas y la sociedad.



A su vez, Li Luming, rector de la Universidad Tsinghua, enfatizó que Vietnam y China conceden gran importancia al desarrollo de la educación superior y la formación de talentos.



En un contexto en el que la inteligencia artificial está transformando los métodos de enseñanza, aprendizaje e investigación, el aumento de la cooperación entre las universidades reviste especial importancia para compartir experiencias, conectar recursos y adaptarse a las nuevas exigencias, remarcó.



Reafirmando la importancia que concede a la cooperación con Vietnam, comentó que la Universidad Tsinghua seguirá ampliando las oportunidades de estudio e investigación para estudiantes y científicos vietnamitas. En 2026, la institución recibió hasta la fecha a 27 estudiantes y a más de 60 de posgrado e investigadores doctorales procedentes de la nación indochina.



En esta ocasión, en presencia del viceprimer ministro Le Tien Chau, la Universidad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Hanoi y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Tsinghua firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en formación, investigación científica y desarrollo sostenible./.