Vietnam y República Checa amplían cooperación entre localidades

Praga (VNA) - Vietnam y la República Checa buscan ampliar los vínculos entre sus localidades en diversos ámbitos y reforzar el apoyo a la integración de la comunidad vietnamita en el país europeo, preservando al mismo tiempo su identidad cultural.



Así se puso de manifiesto durante una reunión celebrada la víspera entre una delegación de alto nivel del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, encabezada por su vicepresidenta y secretaria general Ha Thi Nga, y el gobernador de la región checa de Karlovy Vary, Petr Kubis.



Durante el encuentro, Kubis valoró las contribuciones de los vietnamitas al desarrollo socioeconómico de la República Checa y, en particular, de Karlovy Vary. Afirmó que las autoridades regionales seguirán facilitando su integración en la sociedad local.



En cuanto a los vínculos entre localidades, señaló que, además del acuerdo de hermanamiento con la provincia vietnamita de Quang Ninh, Karlovy Vary está dispuesta a estrechar relaciones con otras localidades de Vietnam. La región, que cuenta con fortalezas en turismo de descanso, industrias auxiliares y alta tecnología, desea intensificar los intercambios en turismo, salud, educación, industria pesada y producción de cristal y cerámica.



Por su parte, Ha Thi Nga informó sobre los logros socioeconómicos de Vietnam y reconoció los esfuerzos de las autoridades de Karlovy Vary en el desarrollo regional y la atención prestada a los vietnamitas residentes en la zona. Destacó que los cerca de 90 mil vietnamitas que viven en la República Checa, incluidos los de Karlovy Vary, no solo contribuyen al desarrollo del país anfitrión, sino que también actúan como puente de amistad entre ambos pueblos.



Para reforzar ese papel, pidió a las autoridades regionales que faciliten la estabilidad de la vida y las actividades comerciales legales de los vietnamitas, así como la protección de sus derechos e intereses legítimos.



También abogó por ampliar los intercambios populares, culturales y educativos, organizar actividades de promoción de la cultura vietnamita y encuentros entre jóvenes y estudiantes de ambos países, y explorar nuevas oportunidades de colaboración entre Karlovy Vary y las localidades vietnamitas en turismo, formación de recursos humanos y conexión empresarial.



El embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, respaldó estas orientaciones y señaló que la Embajada vietnamita coordina con la representación checa en Hanoi los preparativos para la próxima visita a Vietnam del primer ministro Andrej Babiš.



Asimismo, planteó reforzar la colaboración en la formación y contratación de cuidadores y enfermeros vietnamitas para responder a las necesidades de personal del sector sanitario checo.



En relación con los aproximadamente seis mil vietnamitas que residen en Karlovy Vary, equivalentes al 2% de la población regional, el embajador pidió facilitar la apertura de clases de la lengua materna en las escuelas, a fin de que las nuevas generaciones de origen vietnamita conserven su idioma y su identidad cultural.



También solicitó apoyo para encontrar un terreno donde construir una pagoda vietnamita que responda a las necesidades culturales y religiosas de la comunidad.



En respuesta, el gobernador Petr Kubis afirmó que estudiará estas propuestas, incluida la posibilidad de incorporar la enseñanza del vietnamita a los centros educativos de la región.



La reunión contribuyó a promover los vínculos entre las localidades de ambos países y a reforzar el papel de la comunidad vietnamita en las relaciones de amistad entre Vietnam y la República Checa./.

VNA