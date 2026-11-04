Vietnam impulsa iniciativas de cooperación con miras a APEC 2027

Beijing (VNA) - El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, presentó tres propuestas para impulsar una región de Asia-Pacífico innovadora y productiva, abierta y conectada, así como resiliente y dinámica, durante la 37.ª Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores y Comercio de APEC.



La reunión se celebró el 3 de noviembre por videoconferencia, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con el objetivo de debatir las principales cuestiones económicas regionales y preparar los contenidos de la 33.ª Cumbre de APEC, prevista en Shenzhen, China.



La reunión estuvo copresidida por el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el ministro de Comercio de ese país, Wang Wentao. Participaron ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Comercio, así como jefes de delegación de las 21 economías miembros de APEC.



En su intervención, el ministro Le Hoai Trung valoró los preparativos y el papel de China como anfitrión de APEC 2026. Al señalar que Asia-Pacífico atraviesa una profunda transformación económica y tecnológica, que plantea tanto oportunidades como desafíos, destacó que APEC debe asumir un papel activo y de vanguardia en la configuración del futuro mediante asociaciones estratégicas.



En este sentido, el ministro presentó tres propuestas para orientar la cooperación regional. En primer lugar, propuso construir una región de Asia-Pacífico innovadora y productiva mediante la promoción de una aplicación responsable y eficaz de la IA y las tecnologías digitales, la creación de condiciones favorables para la investigación y el desarrollo, el establecimiento de redes regionales de innovación y la formación de recursos humanos con competencias acordes con las necesidades del futuro.



En segundo lugar, destacó la importancia de construir una región abierta y conectada, facilitando los flujos de bienes y servicios, eliminando los obstáculos en las cadenas de suministro, reforzando la conectividad institucional, física y digital, y promoviendo los intercambios entre los pueblos.



En tercer lugar, consideró necesario construir una región resiliente y dinámica, prestando especial atención a la cooperación para garantizar la seguridad alimentaria y energética, gestionar de forma sostenible los recursos y fortalecer la capacidad de respuesta ante perturbaciones externas.



Asimismo, propuso intensificar la coordinación de políticas y mejorar la capacidad para afrontar los riesgos emergentes, contribuyendo así a mantener un crecimiento regional sostenible.



El ministro subrayó que, en calidad de anfitrión de APEC 2027, Vietnam está dispuesto a trabajar estrechamente con las economías miembros, aprovechar los logros de la cooperación y seguir promoviendo una colaboración cada vez más sustancial y eficaz, con miras a construir una comunidad de Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica.



En la reunión, los ministros debatieron medidas para promover la innovación, la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) con el fin de elevar la productividad y la competitividad, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, desarrollar los recursos humanos y las competencias digitales, así como reforzar la cooperación en materia de seguridad alimentaria y energética, gestión sostenible de los recursos y resiliencia de las economías.



La reunión examinó además los cinco años de implementación del Plan de Acción para materializar la Visión de APEC 2040 y debatió medidas destinadas a mejorar la eficacia de las actividades del foro, sentando las bases para impulsar la cooperación en los próximos años.



En este contexto, numerosos miembros expresaron su interés y expectativas ante el Año del APEC Vietnam 2027, y manifestaron su deseo de que el país siga aprovechando los logros alcanzados, promueva iniciativas de cooperación concretas y genere nuevos impulsos para la integración y el crecimiento económico regional./.

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